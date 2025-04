700 records de vitesse de ville à ville pour Gulfstream

700e record sur le trajet Taipei-Miami

Poursuite de la guerre de l'accumulation de records et de l'altitude cabine -à quoi l'on pourrait ajouter les dimensions cabine- dans le domaine des jets d'affaires haut de gamme et (très) grande autonomie. Cette fois-ci c'est Gulfstream Aerospace qui a annoncé le 22 avril 2025 avoir accumulé 700 records de vitesse de ville à ville, le 700e étant en l’occurrence réalisé par un vol d'un Gulfstream G700 reliant Taipei à Miami. Ce vol commémore le 50e anniversaire du premier record de vitesse homologué par la National Aeronautic Association (NAA) des États-Unis, établi en 1975 par le Gulfstream GII. Le G700 a parcouru ainsi 7 740 miles nautiques ou 14 334 kilomètres en 14 heures et 38 minutes à une vitesse de croisière moyenne de Mach 0,87 lors de son vol du 1er avril -non, ce n'est pas un poisson- entre Taipei et Miami. Le premier record de vitesse de Gulfstream a été établi en 1975 par le GII lors d'un vol entre St. John's (Antigua) et Dakar (Sénégal).

Des performances dues aux Pearl 700 et à l'aérodynamique

Les performances du G700 peuvent être attribuées à la combinaison des turboréacteurs Rolls-Royce Pearl 700, à l'aérodynamique avancée conçue par Gulfstream et à l'ailerette à grande vitesse introduite sur l'avion. Le G700 est également équipé du système primé Predictive Landing Performance System et d'un double affichage tête haute doté du nouveau système de vision combinée (CVS) de Gulfstream, qui réunit le système de vision de vol améliorée (EFVS) et le système de vision synthétique (SVS) en une seule image, ce qui permet au pilote d'avoir une meilleure connaissance de la situation et d'accéder à un plus grand nombre d'aéroports.

Le G700 a dépassé les 80 records de vitesse

Après seulement un an de service, le G700 a déjà dépassé les 80 records de vitesse par paires de villes, un rythme plus rapide que celui des Gulfstream G650 et G650ER, qui contribuent désormais à plus de 130 records de vitesse pour la flotte Gulfstream. Le G650ER détient également le record du vol le plus rapide de l'histoire de l'aviation d'affaires, en reliant Singapour à Tucson, en Arizona, soit une distance de 8 379 miles nautiques ou 15 518 kilomètres, en 15 heures et 23 minutes. En outre, le G650 détient le record du vol autour du monde le plus rapide en direction de l'ouest pour un avion non supersonique, parcourant 20 310 miles nautiques/37 614 kilomètres depuis San Diego en 41 heures et 7 minutes, avec des escales à Guam, Dubaï et au Cap-Vert.