505 livraisons pour le Bell 505

Bell a annoncé le 20 novembre 2023 la livraison du 505ème Bell 505 à Austin Claborn, un opérateur basé en Amérique du Nord. L'appareil sera configuré pour le transport d'affaires. "Pour marquer cette étape historique du programme, Bell voulait s'assurer que la 505e livraison soit un événement mémorable pour les nombreux employés qui ont travaillé sur ce programme, nos fournisseurs et nos clients du Bell 505", a déclaré Lane Evans, directeur des ventes pour l'Amérique du Nord.

Le successeur du Jet Ranger



Certifié par Transports Canada en 2016, le Bell 505 est l'un des programmes commerciaux de Bell qui connaît la plus forte croissance à ce jour. La flotte de l'appareil a dépassé plus de 185 000 heures de vol, les avions étant exploités sur six continents dans le monde entier. La cérémonie de livraison s'est déroulée dans les installations de Bell Textron Canada Ltd. à Mirabel, au Québec, où plus de 1 400 employés sont responsables de la chaîne de production commerciale actuelle de Bell, y compris le Bell 505, le Bell 407GXi, le Bell 429 et le SUBARU Bell 412EPX. À ce jour, l'entreprise a construit et livré plus de 5 800 hélicoptères commerciaux.

Monomoteur polyvalent

Avec une vitesse de 125 nœuds (232 km/h) et une charge utile de 680 kg, le Bell 505 est le nouvel appareil à cinq places de Bell. Il intègre le turbomoteur Safran Arrius 2R à Fadec double canal. Bell a annoncé le 9 février 2022 que le Bell 505 a atteint 100 000 heures de vol en flotte mondiale. L'appareil peut par ailleurs être équipé d'un crochet de charge, qui a été certifié par l'AESA.