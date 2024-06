3Deus Dynamics expose sa solution de moulage 3D silicone au salon aérospatial ILA 24

Une levée de fonds de 10 M€ pour 3Deus Dynamics

La startup 3Deus Dynamics vient de réaliser une levée de fonds de 10 M€ soutenue par des investisseurs de renom tels qu'Elkem et le Conseil Européen de l'Innovation (EICF), où la Banque Européenne d'Investissement (EIB) a agi en tant que conseiller, et par des partenaires bancaires. Elkem, un investisseur de longue date, a ainsi réaffirme sa confiance dans le procédé de Moulage Dynamique de 3Deus Dynamics. Grâce à l'EIC Accelerator, l'EICF positionne l'entreprise en tant qu'acteur stratégique européen et lui a décerné le prestigieux trophée d'innovation à la fin de 2022.

Les quatre objectifs majeurs de cette levée de fonds :

• Etendre la présence commerciale mondiale de 3Deus Dynamics, dans le domaine de l'impression 3D silicone.

• Renforcer l'industrialisation de sa technologie de Moulage Dynamique sur son nouveau siège social français de Rillieux-la-Pape, France.

• Intensifier les activités de recherche et de développement afin d'élargir la gamme de matériaux utilisables dans le Moulage Dynamique.

• Intégrer les normes de qualité requises par le marché de la santé et par les marchés industriels hautement spécialisés comme l’aéronautique ou la défense, tout en engageant une stratégie de décarbonation pour les produits issus du Moulage Dynamique.

Des fonctionnalités pour l'aérospatial et la défense

Déjà reconnue sur les marchés de la santé via des modèles anatomiques personnalisés et des dispositifs médicaux, 3Deus Dynamics est également présente sur les marchés aux normes exigeantes comme l’aéronautique, l’aérospatiale ou la défense, où ses composites en silicones offrent des fonctionnalités uniques en matière de protection feu, de protection électromagnétique, de conductivité électrique et de renfort mécanique.

Un procédé innovant de moulage dynamique

3Deus Dynamics, fondée en octobre 2020, élargit les frontières de l'impression 3D avec son processus de Moulage Dynamique, un procédé Freeform "zéro-gravité" multi-breveté qui utilise un milieu granulaire comme moule dynamique pour soutenir les matériaux durant l'impression. C’est le procédé d’impression 3D le plus environnemental et le moins consommateur de matières premières. Il est le fruit du travail innovant des chercheurs Dr Edwin-Joffrey Courtial et Dr Christophe Marquette de l’ICBMS (plateforme 3d.FAB, CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Insa Lyon/CPE Lyon) et a fait l’objet d’un financement de PULSALYS et d’Elkem pour un programme de développement technologique et un accompagnement en incubation.

Des soutiens régionaux et nationaux

Il permet l'impression de nombreux matériaux viscoélastiques — thermoplastiques, élastomères, céramiques — sans limiter leurs propriétés, offrant une liberté sans précédent dans la création de structures complexes en 3D. Depuis sa création, 3Deus Dynamics bénéficie de nombreux soutiens régionaux et nationaux puisqu’elle a été lauréat du concours d’innovation i-Lab (2021), de l’appel à projets R&D Booster de la région AURA (2022), du très prestigieux EIC Accelerator (2022) et de l’ANR (2023). La société avait bénéficié des soutiens financiers d’Elkem Silicone, 33 Californie et Gilles Grenier (Partenergil) lors d’une première levée de fonds d’amorçage en 2021. La société bénéfice des soutiens de la banque populaire, de BNP Paribas, de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de BPI France. https://www.3deusdynamics.com