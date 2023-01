39 compagnies aériennes nouvelles ont été créées en 2022

Même dans des périodes tendues pour le transport aérien international, de nouvelles compagnies aériennes continuent à se créer, ce qui montre encore une fois l'extrême résilience dont le secteur aérien international fait très souvent preuve. Ainsi, selon des chiffres communiqués par l'IATA (Association internationale de transport aérien), un total de 39 compagnies aériennes internationales ont été créées durant l'année 2022.

La pandémie a favorisé la création de "start-ups"

Ce chiffre revient quasiment au niveau pré-crise de 2019 (42 créations de compagnies), après une forte chute de naissances en 2020 (29 au total), suivie par un fort rebond de créations en 2021 (58 créations de compagnies aériennes). Ce fort sursaut s'explique par le fait que, malgré le fort degré de concurrence et les nombreux défis auxquels l'industrie du transport aérien a du et doit encore faire face, la pandémie a aussi favorisé la création de "start-ups", notamment grâce à la grande proportion d'avions de seconde main qui était disponible à cette période, avec des tarifs de leasing beaucoup plus abordables.

Le soutien des Etats a été déterminant pour limiter le nombre de disparitions

Sur les trois dernières années, le nombre de disparitions de compagnies aériennes (suppression définitive de l'AOC ou certificat de transport aérien) aussi bien que les mises en sommeil (transporteurs opérant moins de dix vols par mois) ont fortement baissé, avec seulement 15 disparitions de compagnies aériennes en 2022 (contre 35 en 2021 et 53 en 2020). En 2021 et 2022, le nombre de naissances de compagnies aériennes était donc plus important que celui des disparitions, ce qui a créé un accroissement global très important. Bien que le chiffre des disparitions avait déjà commencé à baissé en 2020 (contre 59 en 2019), il doit être rapproché du très grand nombre de compagnies qui ont été mises en sommeil durant cette période (156 pour l'ensemble de l'année), qui reflète l'impact des confinements et des suspensions d'activités aéroportuaires consécutives à la pandémie de la Covid-19. L'IATA précise d'ailleurs que, sans le très important soutien des Etats durant cette période, le nombre de disparitions de compagnies aériennes aurait été certainement beaucoup plus important.

La moitié des nouveaux transporteurs aériens ont été créés en Europe

Au niveau régional, l'IATA précise que l'Europe est la région où plus de la moitié des compagnies aériennes se sont créées en 2022 (20 au total), avec seulement 7 transporteurs qui ont arrêté leurs activités. L'Asie-Pacifique affiche aussi un bon score, avec 9 compagnies créées, pour seulement une compagnie qui a cessé ses activités, et ce nonobstant les très fortes restrictions sanitaires que la région a encore connu au cours de la période. L'Amérique du Nord est la seule région du monde où le nombre de disparitions de compagnies aériennes (3 au total), a surpassé le nombre de créations (2). Globalement, le nombre croissant de nouvelles compagnies ou de compagnies en redémarrage, couplé à un faible nombre de disparitions, montre que l'industrie du transport aérien international continue à être très attractive pour les entrepreneurs et les investisseurs, appuyant la reprise de la dynamique d'activité attendue pour 2023.