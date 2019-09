32 F-35A pour la Pologne

Bis repetita. Sans grande surprise et 16 ans après la vente de 48 F-16 à la Pologne, le département d'État américain a approuvé la vente de 32 chasseurs Lockheed Martin F-35A à la Pologne, état membre de l'Otan, dans le cadre d'un contrat global d'une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars.

La proposition comprend le service et le soutien de l'aéronef. Toutefois, le contrat n'a pas encore été négocié et signé. La notification ne signifie pas que la vente est définitive, car la Pologne peut demander des modifications. Reste également en suspens la question des des investissements compensatoires - autrement dit des offset-.

La vente potentielle est synonyme d'acquisition par la Pologne de 33 moteurs Pratt et Whitney F-135 ainsi que d'autres équipements et systèmes liés à la guerre électronique, le commandement et le contrôle, les communications, le renseignement, la navigation, le soutien mondial, les leurres infrarouge et matériel de formation de mission.

C'est le 28 mai 2019 que le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a déclaré « Nous avons envoyé une demande de devis à nos partenaires américains concernant l’achat de 32 avions F-35A ainsi qu’un lot logistique et formation ». Le but étant de remplacer l’équipement (post) soviétique par du matériel moderne. En l'occurrence, les Su-22 Fitter et autres MiG-29 Fulcrum, dont certains de ces derniers étaient d'origine allemande et cédés pour un euro.

La Pologne souhaite acquérir l'avion furtif de Lockheed Martin pour redresser l'équilibre des forces face à la Russie, dont les ambitions de reconquêtes territoriales inquiètent les polonais, notamment depuis la crise ukraino-russe.