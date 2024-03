3,68 milliards de dollars de missiles pour les avions de combat polonais

Airbus Helicopters et Skyco Leasing signent un contrat pour six hélicoptères H175

Airbus Helicopters et Skyco International Financial Leasing Co, Ltd, une entreprise publique de la province chinoise de Guangdong, ont signé un contrat portant sur six hélicoptères H175. Mandatée par le gouvernement provincial de Guangdong, Skyco Leasing est chargée de diriger le développement de l'industrie aéronautique dans la province.