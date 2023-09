La Pologne s'intéresse au F-15EX : vers un achat de 16 à 32 Eagle II ?

" L'analyse de l'achat d'avions polyvalents pour deux escadrons supplémentaires est en cours. Nos analyses montrent que le nombre optimal d'avions de combat pour la Pologne au niveau de menace actuel est de 10 escadrons, soit 160 avions. " Or, les 48 avions de combat F-16 Fighting Falcon polonais, ainsi que les avions de combat F-35A Lightning II et avions de combat léger FA-50 sous contrant constituent seulement huit escadrons. "Il reste deux escadrons que nous aimerions équiper à l'avenir. "

Or, le 25 mai 2023, à l'occasion de la conférence Defence24 Day, le brigadier général Ireneusz Nowak (désormais major général), l'inspecteur de la Force aérienne polonaise, annonçait auprès de l' agence de presse polonaise PAP :

" L'intérêt de la Pologne pour le F-15EX confirme son attachement à la préparation et à l'efficacité de ses forces militaires."

Montée en puissance et modernisation

La Force aérienne polonaise est en pleine transformation, avec les premières livraisons d'avions de combat léger FA-50GF cette année (48 FA-50GF [FA-50 Block 10] et FA-50PL [FA-50 Block 20]), les premières livraisons d'avion de combat F-35A Lightning II en 2024 (arrivée d'exemplaires en Pologne en 2026),... les moyens aériens des Forces terrestres changent également, avec la volonté d'acheter 32 hélicoptères de combat moderne mais qui devient un achat de 96 AH-64Ev6 Apache . Et encore, c'est sans préciser le renouveau du charroi des unités terrestres (article centré sur les futurs chars de combat polonais ) ! De manière générale, les Forces armées polonaises sont dans une phase d'achat en vue de moderniser rapidement ses capacités. Cette politique d'achats tous azimuts s'explique notamment par deux facteurs :

l'invasion russe de l'Ukraine démontre clairement qu'un État reconnu par tous peut tout à fait subir une invasion.

l'histoire moderne de la Pologne démontre qu'entre 1918 (indépendance) et aujourd'hui, la Pologne n'a réellement été indépendante que pendant 55 ans !

De fait, le gouvernement polonais se doit de créer une véritable force de dissuasion classique afin d'empêcher toute invasion éventuelle. L'intérêt du F-15EX dans cette politique vise à augmenter les capacités aériennes : le F-35A et le FA-50 disposent tous deux de capacités d'emport de missile limitées (4 AIM-120 AMRAAM en interne pour le premier, 4 AIM-9 Sidewinder pour le second, avec une possibilité future d'emporter des missiles BVR). Ainsi, l'ajout des 12 AMRAAM du F-15EX II permettent de compléter les capacités air-air polonaises en leur offrant une capacité de réponse face à une arrivée en masse de menaces aériennes diverses (avions, hélicoptères, missiles ou encore drones). Et encore, Boeing cherche toujours à faire de son F-15EX un véritable camion à munitions, avec la possibilité d'emporter jusqu'à 22 missiles air-air AIM-120 AMRAAM ou encore un nombre important de bombes ou missiles avec des missiles air-air.