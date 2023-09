486 HIMARS/HOMAR-A pour la Pologne

HIMARS, HOMAR-A, HOMAR-K en dissuasion conventionnelle

Le ministre de la Défense polonais résume fort bien l'idée derrière ce nouvel achat :

"En plus des lanceurs commandés en 2019, l'Armée polonaise disposera de 500 lanceurs HIMARS. [...] L'opposition dit que c'est trop. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas trop. Il faut autant de lanceurs pour réellement dissuader l’agresseur. Supposons que les dirigeants du Kremlin aient décidé de reconstruire l’empire russe. Notre objectif est de créer une situation dans laquelle une armée polonaise forte dissuadera réellement l’agresseur. [...] l'Armée polonaise disposera de l'armée de terre la plus puissante, et l'une des composantes les plus importantes de cette armée sera l'artillerie à fusées."

Cette dissuasion conventionnelle se base effectivement sur un socle de près de 794 lance-roquettes multiples modernes, achetés récemment :

2 M124 HIMARS d'entrainement achetés en 2019,

18 M142 HIMARS achetés en 2019,

18 M142 HIMARS achetés ce 11 septembre,

468 HOMAR-A, à savoir le système lance-roquettes du M142 HIMARS, placé sur un châssis de camion polonais Jelcz 663.45 (6x6 avec cabine protégée),

288 HOMAR-K, à savoir le système lance-roquettes du K239 Chunmoo, placé sur un châssis de camion polonais Jelcz P882 (8×8 avec cabine protégée).

Les Ukrainiens démontrent actuellement l'efficacité des M142 HIMARS et M270 MLRS... à la différence près que ces derniers ne disposent que d'une vingtaine d'HIMARS (38 livrés/en cours de livraison) et 23 MLRS ! L'efficacité de cette dissuasion conventionnelle dépendra toutefois d'un critère important : la logistique. Ces nombreux systèmes pourront consommer un nombre important de roquettes et missiles, or, les stocks et les chaines de production devront pouvoir suivre le flux. Il faut toutefois préciser que sur le terrain, le rechargement est facilité directement par les HIMARS, HOMAR-A et HOMAR-K. Le lanceur est équipé d'un système de poulies, permettant de charger et décharger les paniers de roquettes. Il suffit donc d'un simple camion équipé d'une grue pour déposer à endroit précis le panier plein. Il ne faut donc pas déplacer un véhicule supplémentaire, spécialisé dans le rechargement de ces trois lance-roquettes multiples.