28 octobre 1972 : le premier vol de l'Airbus A300B à Toulouse

L'Airbus A300B s'arrache de la piste à 10 h 39 min, le 28 octobre 1972

Le 28 octobre 1972, à 10 h 39min précisément, le premier avion commercial bimoteur à large fuselage et bi-couloir au

monde, l'avion de développement A300B1, MSN 1, portant l'immatriculation F-WUAB, s'arrache de la piste de Toulouse pour un vol inaugural de 1 h 25 min. A son bord, aux commandes Max Fischl, Bernard Ziegler, copilote, les ingénieurs d'essais en vol Pierre Caneil et Günter Scherer, avec Romeo Zinzoni comme ingénieur d'essais en vol/mécanicien. "Le vol était initialement prévu pour le vendredi 27 octobre mais des conditions météorologiques défavorables (brouillard) l'ont repoussé de 24 heures. Le lendemain, samedi 28 octobre 1972, les conditions étaient meilleures avec un peu de soleil mais avec un risque de vent. Cependant, la météo a été jugée suffisamment bonne pour que le vol puisse avoir lieu".

"Durant ce premier vol, une vitesse maximale de 185kt (342.6km/h) a été atteinte à une altitude de 14,000ft (4,300m). Le pilote automatique a été engagé, les surfaces mobiles ont été testées et la rétraction et le déploiement du train d'atterrissage ont été effectués. Au retour à l'aéroport de Blagnac, de fortes rafales de vent, le fameux "Vent d'Autan" de Toulouse, ont nécessité un atterrissage contrôlé par vent de travers qui a été géré de main de maître par Max Fischl". Le 28 octobre 1972 est une date éminemment symbolique dans l'histoire d'Airbus. Il en est une autre : le 29 mai 1969, date à laquelle est né le futur A300B dans une maquette en vraie grandeur de la partie avant de l'avion, sur le stand de Sud-Aviation au Salon du Bourget.

Boeing 747 et Concorde : l'année des extrêmes

Installés dans des sièges passagers, les représentants des gouvernements allemand et français ratifient, ce 29 mai 1969, le protocole d'accord qui lance l'industrialisation de l'Airbus A300B. Pour la France, Jean Chamant, ministre des Transports ; et Karl Schiller, ministre de l'Economie, pour l'Allemagne. Le protocole d'accord lie les deux partenaires « d'une manière très ferme » en vue de l'exécution d'un programme d'études et de développement couvrant jusqu'à la certification de l'avion prévue pour 1973. En cette année 1969, le monde aéronautique est à l'heure des extrêmes. Alors que l'Europe s'est engagée dans le supersonique civil avec Concorde, les Etats-Unis ont transformé un avion initialement conçu pour le transport de fret militaire en un « transporteur de masse ». Le Boeing 747 a réalisé son premier vol le 9 février 1969 et Concorde le sien peu de temps après, le 2 mars.

Pour l'exécution du programme, garantie par les deux Etats, sera fondée la société Airbus Industrie. Le protocole prévoit le principe de la participation d'autres pays. Les deux ministres en profitent d'ailleurs pour exprimer le souhait que « la Grande-Bretagne rejoigne officiellement la France et l'Allemagne pour mener à bien cette grande entreprise grâce à laquelle l'Europe sera présente parmi les constructeurs européens d'avions de transport de grande capacité ». Car, le grand absent est le gouvernement britannique. Ce dernier défend bec et ongles son industrie aéronautique et veut surtout maintenir Rolls-Royce dans la course aux moteurs de grande puissance. C'est sous-estimer les volontés française et allemande d'aller de l'avant avec en toile de fond le Traité de l'Elysée de 1963 qui célèbre la réconciliation franco-allemande et pousse à la mise en place de coopérations dans tous les domaines entre la France et l'Allemagne.

Hawker Siddeley est aussi à bord

Pour l'industrie aéronautique allemande, dont beaucoup de talents ont été récupérés par plusieurs pays après-guerre, Airbus est aussi un outil de reconstruction. Il y a bien une vision politique dès le départ et l'engagement sera sans faille. A l'image de celui de Franz Joseph Strauss, ministre fédéral des Finances de 1966 à 1969, puis ministre-président de Bavière à partir de 1978. Pour ne citer que lui. Les Britanniques sont ne pas complètement absents du programme. La société privée Hawker Siddeley s'engage, dans le cadre de l'accord du 24 juillet 1969, à couvrir sur ses fonds propres 40 % des frais de développement de la voilure qui auraient du être financés par Londres. Signe de son engagement total, l'Allemagne accepte de fournir les 60 % restants. C'est d'ailleurs par le biais de la privatisation de Hawker Siddeley que la Grande-Bretagne rejoindra finalement Airbus Industrie.

L'entreprise, British Aircraft Corp. et plusieurs autres sociétés de moindre importance sont réunies au sein de British Aerospace en janvier et cette dernière intègre Airbus Industrie, le 1er janvier 1979, reprenant les 20 % de Hawker Siddeley et la réalisation de la voilure du futur avion avec une participation de l'équipe franco-allemande qui s'était constituée, dans le scénario d'une absence britannique. En attendant, en cette année 1969, Hawker Siddeley n'a pas envie de lâcher le futur Airbus A300B sur lequel elle travaille depuis un certain temps déjà. Depuis, le milieu des années 60, les industriels planchent en effet sur des projets de gros porteur biréacteur. Hawker Siddeley travaille avec Breguet et Nord-Aviation sur le projet HBN100 tandis que Dassault, Sud-Aviation et British Aircraft Corp. sont réunies autour du projet « Galion ».

Le chemin vers la bonne formule

Face à une situation qui n'avance pas, les gouvernements français et allemand décident d'accélérer les évènements et faire coopérer Sud-Aviation, Deutsche Airbus – un groupe de travail qui réunit plusieurs sociétés allemandes ; et Hawker Siddeley. La signature, le 26 septembre 1967, d'un protocole d'accord tripartite permet de lancer la phase préliminaire de définition de ce qui doit devenir l'A300, un avion de 120 tonnes au décollage pour 300 passagers à neuf sièges par rangée et une distance un peu inférieure à 2 000 km. Le projet européen remis le 30 avril 1968 aux trois gouvernements, en incluant le britannique, détaille le partage industriel, cellule et moteurs, et porte sur un avion long de 49 m avec une envergure de 47,37 m et une largeur fuselage de 5,96 m pour une masse maxi au décollage de 140 tonnes. L'avion peut prendre 265 passagers en deux classes et jusqu'à 300 en classe unique. Les retours des compagnies aériennes – une capacité jugée excessive pour les premières années d'exploitation et un moteur réalisé spécialement à cet effet ; conduisent à une refonte du projet.

En décembre 1968, la longueur est plus courte avec une capacité ramenée à 250 passagers en classe unique avec une largeur fuselage de 5,54 m et donc logiquement une masse ramenée à 125 tonnes. Si le turboréacteur Rolls-Royce RB 211 est toujours proposé, il y a possibilité de monter d'autres réacteurs de la même classe : Pratt & Whitney JT9D et General Electric CF6. Ce qui poussera les Britanniques à sortir du projet. Un an plus tard, alors que Lockheed avance avec son triréacteur L-1011 dont la mise en ligne est annoncée pour 1971 et que le DC- 10 de Mc Donnell Douglas doit faire son premier vol à l'automne 1970 (les deux appareils revendiquent un total de 365 ventes/ndlr) ; les caractéristiques du futur A300B sont pratiquement « gelées ». La largeur fuselage ne bougera plus : 5,64m. Suffisant pour prendre huit passagers de front, voire même neuf; et deux conteneurs de front LD2 pour le fret dans la soute.

Le trafic aérien cargo est en pleine croissance et la demande des compagnies aériennes est forte. L'avantage étant aussi que la recette tirée du fret vienne s'additionner à celle générée par les passagers ou compenser si ces derniers sont moins nombreux à bord. Boeing a d'ailleurs conçu son 747 de manière qu'il puisse être facilement adapté pour le transport de fret si les ventes de la version passagers ne sont pas à la hauteur. Cela donnera des idées aux équipes d'Airbus. Longue de 44,8 m, la voilure à 28° de flèche a fait l'objet de recherches très poussées chez Hawker Siddeley et se traduit par un profil aux bords de fuite plus chargés, offrant une excellente portance à l'avion. L'utilisation de volets Fowler, qui a déjà réussi au Breguet Atlantic et à la Caravelle, est retenue. Les bords d'attaque sont également soigneusement dessinés pour donner une large plage de vitesse à l'avion : de 128 nœuds à l'atterrissage à Mach 0,84 en croisière.

Motorisation : déjà la formule du double choix

L'allongement de la partie arrière du fuselage, après des études poussées en soufflerie, a permis d'alléger la dérive et la gouverne de profondeur. Au niveau de la motorisation, Airbus introduit astucieusement la formule du « double choix », que l'on retrouvera plus tard sur l'A320 mais dans un contexte complètement différent, grâce à « l'interchangeabilité des fuseaux moteurs avec ceux des nouveaux triréacteurs américains », les L-1011 et DC-10. Les transporteurs clients de ce dernier se voient proposer un A300B équipé non seulement du même moteur, le General Electric CF6-50, mais des mêmes nacelles dotées d'accessoires communs. Idem pour le L-1011 mais avec les moteurs Rolls-Royce RB211.

Cette dernière option ne se réalisera pas. Mais, cette « interchangeabilité », associée aux possibilités d'allongement du fuselage, grâce à des moteurs placés sous l'aile, à une distance relativement modérée du centre de gravité, permet même à Airbus d'évoquer plusieurs versions de l'A300B. A la version standard, à masse maxi au décollage de 132 tonnes et une capacité de 204 à 296 sièges pour une distance franchissable de 2 800 km ; pourraient s'ajouter une version « lourde » à 143 tonnes avec une charge payante sensiblement accrue ou une distance portée à 3 700/4 000 km avec modifications structurales ; et, enfin, une version « très court courrier » avec une masse de 120/122 tonnes, un nombre de sièges égal à celui de la version standard. Une version cargo est aussi dans les cartons. Des travaux qui serviront plus tard.

Le concept de famille dès la fin 1969

Dès la fin 1969, Airbus introduit donc le concept de « famille ». Suivra celui de la « communalité » en 1976 lors de la phase de gestation du futur A320 (cf. page 25). Alors que Roger Béteille anime le volet technique du programme, Felix Kracht a mis en place le schéma industriel de répartition des tâches entre partenaires. Pas question de recommencer les erreurs des programmes Concorde et Transall avec plusieurs chaînes d'assemblage. Il n'y en aura qu'une seule mais de larges sous-ensembles sont fabriqués dans chaque usine nationale pour être ensuite transportés à Toulouse.

La fabrication du poste de pilotage se fait à Toulouse, celle de la pointe avant et du caisson central de voilure à Nantes et Saint-Nazaire qui a aussi le fuselage central intérieur. Deutsche Airbus réalise les sections de fuselage dans l'usine de Einswarden, la partie supérieure de la section centrale de fuselage, l'arrière du fuselage et la dérive à Hambourg. Fokker, qui a obtenu le statut de partenaire associé, fabrique les éléments mobiles de la voilure qui est entre les mains de Hawker Siddeley. Le transport des différents éléments se fait par voie maritime, puis par la route vers Toulouse. Très rapidement, Airbus met en place un système de navette aérienne grâce aux avions Super Guppy achetés aux Etats-Unis et qui seront remplacés bien plus tard par le « Beluga » qui, lui même, laissera la place progressivement au « Beluga XL » à partir de cette année 2019.

Le « meccano » industriel européen mis en place par Felix Kracht est toujours bien là, plus de cinquante ans plus tard, et s'est depuis enrichi de chaînes d'assemblage A320 en Chine, à Tianjin ; et à Mobile, aux Etats-Unis, au fur et à mesure de l'explosion des ventes de la famille moyen-courrier. En septembre 1970, 7 000 personnes sont alors mobilisées dans toute l'Europe pour la fabrication des différents éléments de l'avion. Ils seront plus de 9 000 en mai 1971. Tout est en place et le premier vol se profile. Suivra le deuxième prototype, le 5 février 1973. Mais, l'A300 ne trouve pas de clients. La vente, c'est d'ailleurs dans le rôle du Groupement d'intérêt économique (GIE) créé depuis le 16 décembre 1970. Franz Joseph Strauss préside le conseil de surveillance et l'administrateur-gérant est Henri Ziegler.

Création du GIE en décembre 1970

On y retrouve les deux autres « pionniers » : Roger Béteille comme directeur technique et Felix Kracht comme directeur de la production. Les compagnies aériennes ont un interlocuteur doté d'une personnalité juridique indépendante et capable de leur garantir des délais, des prix et un service d'après-vente, bref d'engager des négociations préludant à des prises de commandes. Mais, les économies occidentales sont secouées par les effets du premier choc pétrolier de 1971.

Les compagnies aériennes européennes traînent des pieds. Air France a négocié ses six premiers exemplaires au prix d'un allongement de deux cadres du fuselage pour 24 passagers de plus, ce qui donnera naissance à l'A300B2, première itération d'une gamme qui en connaîtra un grand nombre. Lufthansa s'est décidée fin 1972 tandis que Iberia signe pour quatre A300 au standard B4 avant de se rétracter puis revenir à nouveau. La tournée de promotion dans les Amériques et durant laquelle, pendant six semaines, en septembre et en octobre 1973, l'avion vole de Rio de Janeiro à Chicago à la rencontre de six compagnies aériennes se révèle décevante.

L'Asie représentera à terme 39 % du total des ventes de l'A300

Un peu plus fructueuse sera la tournée en Inde, au Moyen-Orient, puis en Asie. Cette partie du monde représentera à terme 39 % du total des ventes de l'A300 et ces premières ventes seront l'occasion de bâtir une base commerciale qui se révèlera précieuse pour les autres modèles de la famille Airbus. A fin 1974, le bilan n'est que de 16 ventes fermes et de 28 options et commence une traversée du désert qui durera seize mois. Le déclic sur le marché américain viendra avec la commande d'Eastern Airlines provoquée par le prêt de quatre appareils pendant six mois à partir de décembre 1977 à la compagnies aérienne alors présidée par l'ancien astronaute Frank Borman. Le contrat porte sur 19 A300B fermes, assortis de neuf options. Les 25 autres options concerne le futur A310 qui sera lancé en 1975.



Ce texte est la reprise d'une partie du chapitre "A300/A310, la paire des débuts" réalisé à l'occasion du numéro spécial de Air & Cosmos intitulé "Airbus, 50 ans d'une ambition européenne" publié le 24 mai 2019 (n° 2642)