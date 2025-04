24,7 millions de sièges proposés par les compagnies européennes à Pâques

Pour le long week-end de Pâques, les compagnies aériennes européennes vont proposer aux passagers un grand nombre de sièges pour leurs voyages. Selon le spécialiste des données du transport aérien mondial, OAG Aviation, un total de 24,7 millions de sièges vont être proposés au départ dans les aéroports européens entre le jeudi 17 avril et le 22 avril. L'Espagne est le marché le plus populaire avec 3,2 millions de sièges, suivis par le Royaume-Uni (3 millions de sièges), l'Italie (2,4 millions), l'Allemagne (2,3 millions) et la Turquie (2,2 millions).

Les cinq aéroports les plus occupés sont Londres Heathrow (876 494 sièges), suivis de Istanbul (831 788 sièges), Paris CDG (716 182 sièges), Amsterdam (697 356 sièges) et Francfort (685 031 sièges). Les cinq compagnies proposant le plus grand nombre des sièges sont Ryanair (3 756 746 sièges), Easyjet (1 822 422 sièges), Turkish Airlines (1 104 362 sièges), Lufthansa (1 092 075 sièges) et British Airways (777 948 sièges). Quatre des cinq routes les plus populaires pour le week-end sont domestiques avec : Barcelone-Palma de Majorque, Antalya-Istanbul, Madrid-Palma de Majorque, Catane-Rome et Rome-Madrid.