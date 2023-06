23 associations de consommateurs déposent plainte auprès de la Commission Européenne contre 17 compagnies aériennes pour "greenwashing"

Alors que la 54eme édition du Salon aéronautique du Bourget s'achève, et qu'un des thèmes majeurs qui a animé la semaine est précisément la décarbonation du secteur aéronautique, un collectif de 23 associations européennes de protection des consommateurs issues de 19 pays, dont UFC-Que Choisir et la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) ont déposé une plainte contre 17 compagnies aériennes pour "greenwashing" et "pratiques commerciales trompeuses envers les consommateurs". Les 17 transporteurs aériens visés par la plainte sont : Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Volotea, Vueling et Wizz Air.

Une enquête lancée au niveau européen

Les associations requérantes, membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) s'appuient sur une analyse qui met, selon elles une "multitude d'allégations trompeuses" utilisées par les compagnies aériennes à destination des consommateurs. Elles s'élèvent contre le fait de "sous-entendre que le transport aérien peut être durable, écoresponsable et vert" et pointe aussi les pratiques des compagnies aériennes visant à inciter les passagers à "payer un supplément au moment de l'achat du billet d'avion pour compenser les émissions de CO2 d'un vol" ou à "payer un supplément significatif pour contribuer au développement des carburants d'aviation durable".

"Alors qu'il n'est plus à démontrer que le transport aérien contribue de manière significative et croissante aux émissions de gaz à effet de serre, il est inadmissible que les compagnies aériennes puissent se targuer d'oeuvrer pour le climat", a commenté Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC-Que Choisir. Le président de la CLCV, Jean-Yves Mano estime quant à lui que "les mauvaises allégations vertes envahissent désormais l'univers commercial et le secteur aérien représente un cas d'école. Ces allégations doivent cesser pour la protection des consommateurs et les pouvoirs publics doivent donc agir avec fermeté".

Les associations du collectif souhaitent que soit lancée une enquête à l'échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies aériennes, et du secteur dans son ensemble et qu'une décision contraignante et commune soit prise par les autorités de protection de consommateurs concernées, notamment pour interdire l'utilisation de toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement, et pour exiger que les compagnies remboursent les consommateurs ayant été incités par ces allégations trompeuses, à souscrire des options supplémentaires, pour limiter leur impact environnemental.

Une action qui prouve que le transport aérien mondial doit mieux communiquer sur la décarbonation

Cette action des principales association de protection des consommateurs européennes montre en tout cas que le transport aérien mondial a encore énormément de travail de communication pour montrer aux passagers et à beaucoup d'acteurs institutionnels qu'il est résolument engagé dans sa décarbonation. En effet, il faut rappeler que le transport aérien mondial ne représente seulement qu'entre 2,5 et 3% des émissions de CO2 mondiales, bien loin de la production de chaleur et d'électricité (25%), de l'agriculture, la foresterie et l'utilisation des sols (24%) ou de l'industrie en général (21%). Il faut aussi rappeler que le transport aérien mondial est le seul secteur qui s'est imposé à lui même un objectif d'atteinte le "net zéro" d'émissions de CO2 à l'horizon 2050. Le transport aérien mondial est aussi engagé dans le le programme CORSIA (Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale) depuis sa création en 2016, et qu'il est encore une fois le seul secteur mondial à avoir mis en place un tel programme de compensation carbone. ll faut d'ailleurs rappeler que les "incitations" à payer des suppléments tarifaires pour participer à cette compensation carbone ne se font que sur une base purement volontaire et ne sont imposées aux passagers. Enfin, rappelons que la France et l'Europe sont engagées dans une politique d'utilisation progressivement de plus en plus importante de SAF (Carburants d'aviation durable), qui émettent jusqu'à 80% de CO2 en moins par rapport aux carburants fossiles et que les SAF vont entrer pour entrer pour 50 à 60% dans la trajectoire de décarbonation du transport aérien mondial d'ici 2050.