200 systèmes de micro-drones réceptionnés par la DGA pour les armées

Un système de micro-drones pour les besoins opérationnels des trois armées françaises

L’équipement en systèmes de micro-drones répond à un besoin opérationnel des trois armées, aussi bien pour les forces conventionnelles que pour les forces spéciales. Ces systèmes, en dotation dans de nombreuses unités, constitueront des outils supplémentaires dans le paquetage des troupes déployées en opérations, à bord des bâtiments de la Marine nationale, ou pour la protection de sites militaires. 60 % des systèmes seront alloués à l’armée de Terre, 28 % à la Marine nationale et 12 % à l’armée de l’Air et de l’Espace.

Famille Parrot Anafi

Ces systèmes comprennent chacun une station sol et deux drones quadricoptères de moins de 500 grammes issus de la famille Anafi, adaptés pour répondre aux besoins militaires. Ils disposent de capacités d’observation de jour comme de nuit, et d’une autonomie d’une trentaine de minutes de vol. En mesure de détecter et reconnaître des cibles de taille humaine jusqu’à deux kilomètres de distance et particulièrement discret, ils peuvent être mis en œuvre en moins d’une minute. À la différence des autres drones déjà en dotation dans les forces, ces micro-drones peuvent être utilisés par des opérateurs non-spécialistes après une courte formation. Ils répondent aux exigences de la DGA en termes de cybersécurité et de sécurisation de la liaison de données.

395 systèmes restants commandés en 2023 et 2024

Le contrat, d’une durée de cinq ans, prévoit la livraison de systèmes de drones, d’équipements complémentaires, la formation de pilotes référents ainsi que la possibilité de développements de nouvelles fonctionnalités. Conformément à la LPM 2019-2025, 845 systèmes sont prévus d'être commandés au titre d’un marché notifié par la DGA fin 2020 à la société française Parrot, et ce dans le cadre d’un appel d’offres européen lancé en février de la même année. Les 395 systèmes restants doivent être commandés en 2023 et 2024.