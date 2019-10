12 à 20 Airbus H225M de plus pour l'Armée de l'Air ?

Airbus Helicopters continue de trouver preneur pour ses H225 initialement destinés au marché de l'off-shore. Cette fois, il s'agit de l'Armée de l'Air puisqu'un avis de pré-information ayant pour objet la "location-vente et le soutien de 12 à 20 hélicoptères EC-225 (ndlr: H225) d'occasion à modifier sous agrément au profit de l'armée de l'air et prestations associées" vient d'être diffusé. Ces Airbus Helicopters H225 seront reconvertis pour réaliser des missions spécifiques de type SAR (Search and Rescue) et de type FSI (Forces de Sécurité et d'intervention). La future implantation des futurs H225M sera des "bases aériennes en France métropolitaine et outre-mer ainsi qu'à l'étranger (Djibouti)". La procédure sera lancée en 2020. Airbus Helicopters a déjà réussi à replacer plus de la moitié de la centaine de H225 initialement destinés au marché de l'off-shore avec notamment deux gros contrats : celui passé par l'Ukraine en juillet 2018 pour un total de 21 exemplaires, l'autre par l'opérateur américain Air Center Helicopters qui a signé pour 17 H225 pour notamment le ravitaillement des navires de l'US Navy au large des côtes (cf. Air & Cosmos N° 2655, pages 34/35)