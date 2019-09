100 SpaceJet M100 pour Mesa

Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé la signature d'un protocole d'entente (PE) avec Mesa Airlines, Inc., une filiale en propriété exclusive de Mesa Air Group, Inc., afin d'entamer des négociations officielles en vue de l'achat de 100 avions Mitsubishi SpaceJet M100. Le protocole d'entente a été annoncé lors d'un événement de signature au stand de Mitsubishi Aircraft Corporation America lors de la conférence annuelle de la Regional Airline Association (RAA) qui s'est tenue, cette année, à Nashville, TN, et vise 50 commandes fermes et les droits d'achat pour 50 autres.

« Au fur et à mesure que nous développions la famille Mitsubishi SpaceJet, nous savions que nous avions changé la façon dont les passagers et les compagnies aériennes penseraient aux voyages régionaux », a déclaré Hisakazu Mizutani, président de Mitsubishi Aircraft Corporation.

Présenté au Salon du Bourget de cette année, le Mitsubishi SpaceJet M100 est l'un des rares appareils conçus à partir d'une feuille blanche destinée qui sera compatile avec les restrictions actuelles de clause.

Mesa prévoit utiliser la flotte de SpaceJet M100 dans ses accords d'achat de capacité avec les principales compagnies aériennes américaines. Selon les termes du protocole d'entente, les livraisons commenceraient en 2024.