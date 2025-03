100 records de vitesse pour le Bombardier Global 7500

Le cap des 100 records de vitesse

La guerre des records de vitesse dans le domaine des jets d'affaires se poursuit. Cette fois-ci et face à la concurrence étatusienne, en l’occurrence celle de Gulfstream Aerospace, Bombardier réplique. L'avionneur canadien et québécois a annoncé le 3 mars 2025 que son avion d’affaires Global 7500 avait atteint les 100 records de vitesse. Le biréacteur d'affaires haut de gamme a passé le cap des 100 records le 28 février. Le record -en attente d'examen par la FAI ou Fédération Aéronautique Internationale, qui doit le et même les valider- a été réalisé dans le cadre d'une mission qui a mené l'avion de l’établissement de service agréé ACI Jet de Bombardier à San Luis Obispo, en Californie, à l’aéroport de Londres-Biggin Hill, au Royaume-Uni. Le vol s'est effectué en 9 heures et 17 minutes, avec une vitesse moyenne de près de 1 000 km/h. Certains de ses plus récents records de vitesse ont été enregistrés sur des liaisons emblématiques comme Tokyo-San Francisco, Londres-Riyad, Oakland-Tokyo, Hartford-Dubaï et Tokyo-Toronto, entre autres.

15 232 km de Sydney à Detroit

Parmi les exploits précédents du Global 7500 figure notamment un vol de 8 225 milles marins (soit environ 15 232 km) de Sydney à Detroit, le plus long vol jamais réalisé dans l’aviation d’affaires, ainsi que la première mission sans escale de l’industrie de l’aéroport de Londres-City à Los Angeles. Le Global 7500 est crédité d'une vitesse maximale de Mach 0,925 et d'une distance franchissable de base de 7 700 milles marins (14 260 km). Ce qui distingue le biréacteur se situe au niveau de sa voilure dite "Smooth Flĕx Wing" qui comporte entre autres un système complexe de volets et de becs de bord d’attaque. Elle assure plus de portance au décollage et à l’approche, ce qui maximise l’efficacité aérodynamique et rehausse les performances. De plus, ses caractéristiques aérodynamiques lui offrent de bonnes performances sur piste courte et à grande vitesse.

Vers le Global 8000

L’avion est doté de quatre zones habitables, d’un galley (une cuisine) pleine grandeur tout équipée et d’une aire de repos réservée à l’équipage, auquel s'ajoute le fauteuil Nuage breveté de Bombardier. Les propriétés du Global 7500 seront renforcées dans la foulée du lancement du Global 8000. Ce dernier devrait proposer une distance franchissable de 8 000 milles marins (soit 14 816 km) et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94. Il devrait également offrir une basse altitude en cabine – soit moins de 2 900 pieds (soit 870 m) lorsqu’il volera à 41 000 pieds (soit 12 300 m). La construction du Bombardier Global 8000 est en cours dans les usines Bombardier en Amérique du Nord, et le programme progresse comme prévu, l’entrée en service devant avoir lieu en 2025.

Mise à niveau

En prévision de l’entrée en service planifiée du Global 8000, les propriétaires du Global 7500 peuvent actuellement acheter une mise à niveau auprès d’un des centres de service de Bombardier. Cette mise à niveau permet notamment d’augmenter la vitesse maximale de l’avion, d’accroître sa distance franchissable et d’offrir aux passagers une altitude en cabine exceptionnellement basse. La flotte mondiale de Bombardier représente plus de 5 100 avions, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. En 2024, Bombardier a été honorée par le prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.