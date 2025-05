ZeroAvia va construire un centre de production en Écosse

Une usine de groupes propulseurs électriques à hydrogène près de Glasgow

ZeroAvia a annoncé le 21 mai 2025 la construction d'une importante usine de production de groupes motopropulseurs électriques à hydrogène dans le Advanced Manufacturing Innovation District Scotland, près de l'aéroport de Glasgow, dans le Renfrewshire. Le centre d'excellence hydrogène de ZeroAvia soutiendra l'entreprise dans toute une série d'opérations de fabrication liées à la production et aux essais des groupes motopropulseurs. Il sera également le principal site de production de piles à combustible PEM à haute température (HTPEM) et de systèmes connexes. Avec près de 3 000 commandes de moteurs et de composants signées avec des compagnies aériennes et des équipementiers - ce qui correspond à plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires futur - ZeroAvia fait progresser ses opérations de production pour répondre à la demande.

Une subvention de 9 millions de livres sterling

La nouvelle installation viendra compléter le centre d'excellence en propulsion de ZeroAvia dans l'État de Washington, qui se concentre principalement sur les moteurs électriques et l'électronique de puissance. L'entreprise prévoit également d'agrandir son centre de R&D et d'essais aéronautiques à l'aéroport de Cotswold, dans le Gloucestershire. Le projet écossais, qui débloquera des millions d'investissements privés et soutiendra des centaines d'emplois au cours des prochaines années, a été rendu possible grâce à une subvention de 9 millions de livres sterling (10,7 M€) de Scottish Enterprise au titre de l'assistance sélective régionale. Cette aide fait suite à une prise de participation de 20 millions de livres (23,8 M€) de la Scottish National Investment Bank dans ZeroAvia dans le cadre du financement de série C de l'entreprise, le UK National Wealth Fund ayant investi 32 millions de livres (38,1 M€) en tant qu'investisseur de référence dans le cadre de ce tour de table. La série C a été menée par Airbus, Barclays Sustainable Impact Capital et NEOM Investment Fund.

Piles à combustible HTPEM

Le gouvernement britannique a accordé à ZeroAvia et aux partenaires du consortium 10,5 millions de livres sterling (12,5 M€) pour développer les piles à combustible HTPEM avancées en 2024 via le programme Aerospace Technology Institute (ATI) en collaboration avec le Department for Business and Trade et Innovate UK. Le gouvernement britannique a accordé à ZeroAvia un financement total de 18,5 millions de livres sterling (22,03 M€) pour la recherche et le développement depuis 2019 afin de développer leur technologie de pile à combustible et de groupe motopropulseur. Ce soutien, aux côtés de plus de 250 millions de dollars d'investissements privés, a permis à ZeroAvia de réaliser des progrès rapides : faire voler le premier avion à échelle commerciale hydrogène-électrique au monde en 2020, plus que doubler la puissance pour faire voler à nouveau le plus grand avion hydrogène-électrique au monde en 2023, fabriquer et expédier des systèmes de piles à combustible aux clients, et obtenir une traction réglementaire significative pour la certification de ses premiers groupes motopropulseurs.