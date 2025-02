ZeroAvia reçoit le certificat FAA G-1 pour son système de propulsion électrique de 600 kW

Les bases de la certification confirmées

ZeroAvia a annoncé le 3 février 2025 que le motoriste est parvenu à un consensus sur la base de certification de son système de propulsion électrique de 600 kW avec la Federal Aviation Administration (FAA), après avoir reçu un document d'information G-1 (étape 2) et confirmé officiellement son accord avec son contenu. Le document de travail confirme les bases de la certification et ouvre clairement la voie à la certification du premier produit commercial de l'entreprise. Le G-1 représente une étape clé sur la voie de la certification finale du système de propulsion électrique de l'entreprise auprès de l'autorité de réglementation américaine. Mais pas seulement, puisque le processus servira également à la certification du groupe motopropulseur hydrogène-électrique complet (dont le système de propulsion électrique est un élément central) auprès de l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni, la CAA. Le document de référence désigne les règlements de navigabilité applicables spécifiquement à l'EPS (acronyme d'Electric propulsion system ou système de propulsion électrique) de ZeroAvia, ce qui permet à l'entreprise de valider ses exigences en matière de conception.

600 kW et quatre onduleurs



L'EPS (acronyme d'Electric propulsion system) de 600 kW de ZeroAvia combine la technologie propriétaire de l'onduleur et du moteur électrique pour fournir un moteur électrique très efficace avec une tolérance aux pannes et une puissance spécifique élévées. Le système EPS de 600 kW comprend quatre onduleurs bidirectionnels ZeroAvia de 200 kW à puissance continue qui convertissent le courant continu en courant alternatif pour alimenter le moteur à entraînement direct de ZeroAvia, capable de tourner à 2 200 tr/min. Les applications potentielles de l'EPS de 600 kW comprennent les aéronefs à voilure fixe, les voilures tournantes et les drones électriques à batterie, hybrides et à pile à combustible.

Destiné aux avions commerciaux avec 20 sièges en cabine



Le système de 600 kW a été conçu dans le cadre du groupe motopropulseur hydrogène-électrique ZA600 de ZeroAvia, conçu pour des avions commerciaux pouvant accueillir jusqu'à 20 passagers. En faisant progresser l'applicabilité et les performances de l'électronique de puissance et des moteurs électriques dans l'aérospatiale, l'entreprise fait avancer les discussions pour fournir le système de propulsion électrique séparément à d'autres innovateurs dans le domaine de l'aviation propre. L'année dernière, ZeroAvia a ouvert un centre d'excellence de propulsion à Everett, état de Washington, pour produire ces systèmes de propulsion électrique.

3 000 commandes

Le système de propulsion électrique fait partie du vaste portefeuille de technologies de piles à combustible, d'électronique de puissance et de moteurs électriques développé par l'entreprise. ZeroAvia a lancé une offre de composants pour répondre au marché des nouvelles applications de transport aérien électrique en mai 2024. " Avec près de 3 000 commandes pour nos groupes motopropulseurs et nos composants, l'obtention d'une première certification sera un accomplissement monumental pour notre équipe et pour le secteur de l'aviation, car elle ouvrira la voie à un transport aérien propre, efficace et abordable dans le monde entier ", a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia.

Lancé sur Cessna Grand Caravan

ZeroAvia a déjà testé un prototype du moteur hydrogène-électrique ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique. L'entreprise a conclu un partenariat d'ingénierie avec Textron Aviation en vue d'obtenir un certificat de type supplémentaire pour le Cessna Grand Caravan, qui servira de cellule de lancement pour le ZA600. ZeroAvia a également réalisé des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les technologies clés du système ZA2000, y compris les réservoirs cryogéniques ou LH2 et les systèmes de propulsion électrique et de pile à combustible PEM à haute température exclusifs. Le système ZA2000 est destiné aux avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR 72 et le Dash 8-400.