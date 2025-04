ZeroAvia et FlightSafety deviennent partenaires

Formation des pilotes et techniciens de maintenance à l'électrique

ZeroAvia a annoncé fin mars la signature d'un accord avec FlightSafety International pour développer des ressources de formation pour les pilotes et les techniciens de maintenance. Le but est de soutenir l'adoption des technologies de propulsion hydrogène-électrique. Les deux partenaires ont pour objectif de développer des ressources de formation, telles que des simulateurs de vol et des plateformes d'apprentissage numérique, qui prépareront l'industrie aéronautique à l'arrivée des avions électriques à pile à combustible, permettant ainsi une adoption plus rapide sur le marché une fois l'avion certifié.

FAA G-1

Les deux entreprises, en dialogue avec les régulateurs, exploreront également la future gouvernance de la formation pour les nouvelles technologies de propulsion propres. ZeroAvia a récemment annoncé qu'elle avait reçu un document G-1 de la FAA pour son système de propulsion électrique de 600 kW. Elle prévoit de mettre en service le groupe motopropulseur hydrogène-électrique ZA600 dans les deux prochaines années, avant de l'étendre à un groupe motopropulseur de plusieurs mégawatts pour les grands avions régionaux. L'entreprise a enregistré plus de 2 000 précommandes de moteurs de la part de grandes compagnies aériennes, dont American, United et Alaska Airlines, American s'étant engagée à passer un bon de commande conditionnel en juillet de l'année dernière. Le motoriste a également été sélectionné par l'AFWERX pour intégrer la propulsion hydrogène électrique sur Cessna Caravan.