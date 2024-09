ZeroAvia conclut un financement de série C de 150 millions de dollars

23,7 M € de la Scottish National Investment Bank en supplément

ZeroAvia a annoncé le 12 septembre 2024 l'extension de son financement de série C à un total de 150 millions de dollars, avec un investissement de 20 millions de livres sterling (soit 23,7 M €) de la Scottish National Investment Bank, qui vient s'ajouter aux investissements récents d'American Airlines, International Airlines Group (IAG) et Itochu Corporation.

ZeroAvia veut créer une usine en Écosse

Ce tour de table a été mené conjointement par Airbus, Barclays Sustainable Impact Capital et NEOM Investment Fund (NIF), avec l'arrivée de la UK Infrastructure Bank en tant qu'investisseur de référence, et avec le soutien d'actionnaires existants tels que Breakthrough Energy Ventures, Horizons Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Alaska Airlines, Amazon's Climate Pledge Fund et AP Ventures. Il s'agit du premier investissement de la Scottish National Investment Bank dans la technologie basée sur l'hydrogène et dans le secteur de l'aviation durable. Il soutiendra la chaîne d'approvisionnement aérospatiale en plein essor en Écosse, ZeroAvia cherchant à créer une usine de fabrication dans le pays.

Du ZA600 au ZA2000

ZeroAvia a déjà procédé à des essais en vol approfondis d'un prototype de son premier moteur ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique, et la demande de certification est en cours auprès de la CAA. L'entreprise a également réalisé des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les principales technologies de base du système ZA2000, notamment les réservoirs cryogéniques pour le LH2, les piles à combustible PEM à haute température et les systèmes de propulsion électrique. Le système ZA2000 est destiné aux avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR72 et le Dash 8 400. L'entreprise vend également sa technologie des composants, y compris les moteurs électriques et les systèmes de production d'énergie par pile à combustible, à d'autres innovateurs dans le domaine de l'aviation électrique.