ZeroAvia conclut un accord pour proposer des vols à zéro émission en Suède

Un accord quadripartite avec...

ZeroAvia a annoncé le 29 mars 2023 la signature d'un accord quadripartite pour le développement d'itinéraires commerciaux utilisant ses systèmes de propulsion hydrogène-électrique au départ de l'aéroport de Skellefteå, dans le nord-est de la Suède. Dans le cadre de cet accord, ZeroAvia travaillera avec l'aéroport, la société municipale d'énergie Skellefteå Kraft et Braathens Regional Airlines pour effectuer des vols de démonstration et envisager le lancement d'opérations commerciales.

...Braathens Regional Airlines...

Braathens Regional Airlines, l'un des plus grands opérateurs nationaux de Suède, prévoit de fournir des avions pour de futures démonstrations et d'explorer des itinéraires commerciaux. Les partenaires examineront le potentiel d'exploitation d'une gamme d'avions régionaux sur des lignes commerciales de passagers en utilisant à la fois le groupe motopropulseur ZA600 de ZeroAvia, conçu pour des avions de 9 à 19 places avec un objectif de lancement en 2025, et son ZA2000, conçu pour des avions de 40 à 80 places (tels que les familles ATR et Dash 8), avec un plan d'entrée en service d'ici à 2027. Braathens Regional Airlines exploite actuellement 14 ATR-72 sur des lignes en Suède, en Finlande et au Danemark, et lancera dans les prochains mois des vols charters avec 8 Airbus 319/320.

...Et l'aéroport de Skellefteå et Skellefteå Kraft

L'aéroport de Skellefteå est l'un des dix plus grands aéroports de Suède en termes d'opérations de vols intérieurs. En collaboration avec les partenaires, l'aéroport étudiera l'infrastructure opérationnelle nécessaire pour prendre en charge les vols à l'hydrogène et les possibilités de décarbonisation supplémentaires offertes par l'hydrogène vert. Skellefteå Kraft possède une grande expérience de la production d'énergie renouvelable dans la région, avec des centrales hydroélectriques en activité et le parc éolien terrestre de Blaiken qui fait partie de son portefeuille. L'entreprise énergétique analysera le potentiel de production et de fourniture d'hydrogène dans le cadre du projet avec ZeroAvia.

En Suède, tous les vols intérieurs sans carburant fossile d'ici 2030.

La propulsion hydrogène-électrique promet des coûts d'exploitation plus faibles et des vols sans émissions pour les compagnies aériennes, ainsi qu'une réduction de la pollution atmosphérique et sonore autour des aéroports. Ces avantages peuvent potentiellement se traduire par une plus grande utilisation du transport aérien régional, augmentant la productivité et la connectivité et donnant un coup de fouet aux économies régionales. La Suède est l'un des pays les plus ambitieux au monde dans la poursuite d'objectifs nets de zéro pour l'aviation, avec une aspiration globale sans carburant fossile d'ici 2045, et la planification de tous les vols intérieurs sans carburant fossile d'ici 2030. ZeroAvia a précédemment signé des partenariats avec l'aéroport de Rotterdam la Haye aux Pays-Bas, l'aéroport international d'Edmonton au Canada, et les aéroports d'AGS et de Birmingham.