Zephyr : Airbus s'associe à la société japonaise Space Compass

La plateforme Zephyr d'Airbus pour le client japonais Space Compass

L'activité Connectivité d'Airbus HAPS (Airbus HAPS) a signé une lettre d'intention (LOI) avec Space Compass Corporation of Japan (Space Compass) pour un accord de coopération visant à desservir le marché japonais avec des services de connectivité mobile et d'observation de la terre depuis la Stratosphère avec la plateforme Zephyr d'Airbus qui bat tous les records.

Services mobiles 4G/5G à faible latence

Samer Halawi, directeur général d'Airbus HAPS, a commenté cet accord : " Notre équipe dédiée travaillera en étroite collaboration avec Space Compass pour offrir des services mobiles 4G/5G à faible latence, à des coûts sans précédent. Notre plateforme innovante, qui bat des records, alimentée par de l'énergie verte, suscite l'intérêt de plusieurs opérateurs de réseaux mobiles et de fournisseurs de services satellitaires et autres dans le monde entier".

L'avion solaire Zephyr

Airbus HAPS est une filiale d'Airbus, qui entend fournir de nouveaux services respectueux de l'environnement à partir de son avion solaire Zephyr, fonctionnant dans la stratosphère pour la connectivité mobile, la mobilité des plateformes, l'observation de la Terre et les applications gouvernementales. Avec la capacité de fournir des services 4G/5G à faible latence, Zephyr agit comme une tour dans le ciel, complétant les réseaux terrestres, et fournissant aux ORM une solution rentable pour desservir les zones rurales et éloignées ainsi qu'une réponse d'urgence.