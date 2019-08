Zahira Bouaouda, présidente de Matis Aerospace

Matis Aerospace, filiale conjointe de Safran Electrical & Power et Boeing, est désormais présidée par Zahira Bouaouda qui est donc la première femme à diriger une entreprise aéronautique au Maroc. Cette double diplômée de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises a débuté sa carrière en 1997 en tant qu'auditeur chez Dorlian & Associés, puis MCA & Associés. Elle intègre KPMG Maroc en 2001 comme "senior manager" avant de rejoindre Matis Aerospace en 2006 au poste de directrice financière. Zahira Bouaouda est ensuite nommée directrice des opérations en 2017. Spécialisée dans les câblages électriques aéronautiques, Matis Aerospace a été fondée en 2001 et son site sur la Technopole de Nouasseur à Casablanca s'étend désormais sur 8 500 m2 avec 820 employés. La société livre plus de 110 000 câblages par an à ses cinq clients et réalise un chiffre d'affaires de 75 M€.