Yémen: La future base des drones armés Emiratis

Base Aérienne

Les Emirats Arabes Unis sont en train d'achever la construction d'une nouvelle base aérienne sur l’île yéménite de Périm, selon les derniers clichés réalisés par les satellites commerciaux. Les travaux ont débuté en 2016 après la reprise de l'île aux Houthis avant de connaître plusieurs interruptions. Mais depuis quelques mois les vidéos diffusées par certains habitants sur les réseaux sociaux démontrent que l'acheminement de matériels de construction par voie maritime s'est intensifié. On identifie désormais clairement l'achèvement d'une piste longue de 3200 m capable d'accueillir tout type d'appareil militaire y compris l'avion cargo Antonov 124 pour acheminer rapidement hommes et matériels dans l'hypothèse d'une offensive d'envergure. On note également la présence de deux shelter dont les dimensions sont identiques à ceux qui hébergent les drones MALE armées chinois Wing Loong 2 déployés par les Emiratis sur la base d'Assam en Erythrée, ou sur celle d'Al Khadim en Libye. Bien qu'une "zone de vie" destinée aux militaires soit également achevée au sud-ouest, la base ne serait toutefois pas encore opérationnelle car la piste d'accès et les infrastructures logistiques sont encore en travaux. Au regard de la quantité de granulats de terrassement entreposés la base pourrait s'étendre encore d'avantage.

Une Position Stratégique

L’île de Périm (appelée Mayyun en arabe) est située dans le détroit de Bab-el-Mandeb, entre la mer Rouge et le Golfe d’Aden, pratiquement en face de Djibouti et de l’Erythrée. Elle contrôle le point de passage le plus étroit de ce détroit stratégique pour le commerce mondial mais aussi pour l'acheminement des hydrocarbures vers l'Europe. A partir de ce point il est non seulement possible de compliquer l'acheminement de matériels par l'Iran, mais surtout de renforcer les opérations de reconnaissance et de frappe sur les places fortes des Houthis localisées sur la zone montagneuse qui longe la Mer Rouge.

Redéploiement

Ce regain d'activité correspond au départ en février dernier des Emiratis de la base d'Assab en Erythrée, qui leur a permis dans un premier temps de se rapprocher des zones d'opérations au Yémen mais aussi de soutenir le gouvernement éthiopien dans le cadre de la guerre du Tigré par des opérations de drones armés au début du mois de novembre 2020. Toutefois la base d'Assab a également permis de faire transiter les 10 000 mercenaires soudanais envoyés ensuite sur le front yéménite. Il est encore trop tôt pour savoir si l'île de Périm remplacera Assab. Mais les EAU confirment ici leur intention de s'enraciner autour du détroit de Bab el Mandeb comme la France, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, ou le Qatar. Ce passage stratégique est devenu un lieu de confrontation entre les grandes puissances militaires par l'intermédiaires des proxies locaux. Une situation qui risque de perdurer non seulement à l'est de la Mer Rouge, mais également à l'ouest avec la multiplication des conflits étatiques et intercommunautaires dans la corne de l'Afrique.