Yémen: Des F-15 contre les drones

F-15 vs Qasef

Une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux montre un F-15 saoudien abattant un drone suicide Houthi. Publié par un garde-frontière saoudien, on y voit un missile AM-120C AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) détruire un drone de type Qasef. La qualité de la vidéo ne permet pas d’identifier clairement s’il s'agit d’un Qasef 1 ou d’un Qasef 2K ni même d’identifier clairement la version du F-15. L’explosion du missile à proximité du drone a précipité la chute de celui-ci quelques centaines de mètres plus loin. Aucune image supplémentaire du drone abattu n’a été dévoilée.

Match nul

S’il ne s’agit pas d’une première en la matière, les drones Qasef (dérivés de l’Ababil-2 Iranien) sont facilement détectables, de plus leur bruit et leur faible vitesse rendent leur interception aisée. Nous nous étonnons tout de même de l’utilisation d’un AM-120 conçu pour le combat BVR (Beyond-Visual-Range) pour neutraliser ce drone à quelques centaines de mètres du chasseur F-15. Cette action de combat reste néanmoins une victoire militaire pour l’Arabie Saoudite, mais avec un rapport coût-engagement largement en faveur des rebelles yéménites. En effet un AM-120 C est vendu au prix de 1 million de dollars face aux quelques dizaines de milliers de dollars du Qasef.

Les combats continuent

Malgré les annonces du nouveau gouvernement américain quant à l'arrêt des actions offensives de la coalition menée par l’Arabie Saoudite, les combats continuent avec la même intensité. Les Houthis à travers leur porte-parole ont récemment confié leur volonté de durcir les combats, avec une utilisation massive des drones-suicides et des missiles à faible coût. Du fait du soutien de Téhéran, les Houthis ont désormais acquis une capacité de frappe autonome y compris dans des scénarios d’attaques complexes des sites pétroliers stratégiques.