YEESS, EU can!

YEESS, le syndicat des jeunes entreprises européennes du spatial, est né d’une volonté forte portée par les jeunes acteurs du secteur : participer activement à la compétitivité du spatial européen.

Fédérant aujourd’hui des acteurs de toute l’Europe (Satlantis, Anywaves, Exotrail, Pangea Aerospace, ConstellR et Aerospacelab , U-Space, Exolaunch, Unseenlabs, Latitude, Isar Aerospace, Cailabs et ReOrbit), YEESS vise à accélérer la dynamique du New Space, en favorisant les échanges institutionnels, aussi bien avec la Commission Européenne qu’avec l’ESA. Objectif ? Construire avec les institutions européennes un spatial compétitif, souverain et durable, incluant les jeunes entreprises auprès des acteurs historiques et favorisant l’innovation.

D’une réalité industrielle et commerciale à la mise en œuvre d’une programmatique innovante

Véritable porte-parole des jeunes acteurs du spatial européen, YEESS partage les problématiques et les intérêts de ses membres auprès de la Commission & de l’ESA.

Qu’il s’agisse du financement privé des start-ups spatiales européennes, de la mise en place d’un accès aux marchés institutionnels, de l’achat de services et données ou encore du renforcement des aides à la recherche et à l’innovation, les réalités industrielles et commerciales que YEESS a portées à la connaissance des institutions n’ont pas manqué au cours de ces trois dernières années.

Particulièrement à l’écoute de nos messages, la Commission & l’ESA ont fait preuve d’innovation programmatique pour répondre à nos besoins. Par exemple, elles ont signé en juin 2023 les Missions Contributives au programme Copernicus, un jalon significatif en parfaite synergie avec nos principes clés : promouvoir une concurrence équitable entre les acteurs spatiaux, encourager les startups et PME à répondre à la demande des institutions, favoriser une coopération équilibrée entre nouveaux entrants et acteurs établis ; le tout dans une logique d’accélération commerciale.

A la question de l’entreprenariat et de l’accès aux financements privés des start-ups, c’est avec l’initiative Cassini que la Commission est venue répondre. Cette initiative, couvrant à la fois l’amont et l’aval de notre industrie, vient booster les investissements et favoriser l’essor de nouveaux champions sur le territoire européen.

La problématique d’un accès autonome et compétitif à l’espace a également toujours fait partie de nos préoccupations. Comment garantir notre indépendance si nous ne sommes pas capables d’assurer nos propres lancements ? Avec la signature de l’accord de Séville, les états membres de l’ESA ont ainsi acté un changement de paradigme majeur très favorablement accueilli par notre syndicat. Réjouissons-nous d’une telle dynamique à l’aube du premier lancement d’Ariane 6 et alors que plusieurs de nos membres travaillent ardemment au développent de nouveaux micro-lanceurs bientôt disponibles.

Enfin, que serait notre industrie sans une recherche à la pointe de l’innovation ? Notre compétitivité et notre place de choix sur la scène internationale ne peuvent être garanties que si nous sommes capables de maintenir notre R&D au plus haut niveau. Les quelques 90 milliards d’euros budgétés sur la période 2021 – 2027 dans le cadre du programme Horizon Europe nous encouragent à poursuivre nos travaux de recherche et d’innovation au bénéfice d’une industrie spatiale résiliente, responsable et innovante.

Des perspectives prometteuses pour l'avenir de l'industrie spatiale européenne

YEESS peut se féliciter de nombreuses réussites, au premier rang desquelles une considération forte de l’Europe sur l’ensemble des sujets majeurs : loi spatiale européenne, amélioration des programmes Copernicus, Galiléo, Iris²…

Plusieurs enjeux demeurent : l’amélioration des accès aux marchés institutionnels, l’intégration de start-ups et PME à des cadres programmatiques ambitieux, l’accès à des fonds privés d’envergure pour développer nos entreprises en Europe.

La considération de nos institutions pour les jeunes entreprises est particulièrement porteuse d’espoir pour l’avenir du spatial européen.