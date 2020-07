Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique de Thales

D'abord Thomson-CSF, maintenant Thales

Yannick Assouad ne sera pas restée longtemps en "réserve de l'aéronautique". Le 1er octobre prochain, elle deviendra directrice générale adjointe Avionique de Thales. Succédant à Gil Michielin, elle rejoindra le comité exécutif du groupe et rapportera directement à Patrice Caine. Presque un retour à la maison pour cette ingénieure diplômée de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon et de l’Illinois Institute of Technology de Chicago qui a fait ses débuts professionnels chez Thomson-CSF en tant qu’ingénieur au sein de l’activité Radar & Contre-Mesures, avant d’être nommée Responsable du Département Thermique, puis Responsable du Département Thermique et Ingénierie Mécanique.

Secan puis Zodiac Aerospace

En 1998, Yannick Assouad rejoint la Secan (Société d'Études et de Constructions Aéronavales), filiale française d’Honeywell spécialisée dans les systèmes de conditionnement d’air des avions, en qualité de Directrice Technique, puis de Directrice générale. En 2000, elle prend la présidence de la Secan où elle redresse l’activité de l’entreprise aéronautique, durement frappée par la crise de 2001. En 2003, elle rejoint Zodiac et se voit confier la direction des activités services de la filiale Intertechnique, puis, en 2007, intègre le Comité Exécutif de Zodiac Aerospace et crée la branche Services, commune aux différentes activités du Groupe.

Une spécialiste des situations de crise

En 2010, Yannick Assouad reprend la branche Aircraft Systems, en difficulté, qu’elle redéveloppe en menant une politique d’innovation offensive, centralisant les achats, et en introduisant le Lean Manufacturing dans les usines, et mène à bien plusieurs acquisitions dont celle de la société IMS en Californie, spécialisée dans l’In-Flight Entertainment. En 2015, elle prend la direction de la Branche Cabine et est nommée membre du Directoire de Zodiac. En novembre 2016, elle devient Directrice générale de Latécoère, et lance un plan de redressement de l’entreprise. Une spécialiste des situations de crise. Patrice Caine ne s'y est pas trompé : "Sa solide expérience représentera un atout majeur pour faire face aux enjeux du secteur aéronautique", commente-t-il.