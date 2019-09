XL Airways a été placée en redressement judiciaire

C'est au terme d'une réunion de plus de deux heures, dont une demi-heure de délibéré, que le Tribunal de Commerce de Bobigny a décidé lundi 23 septembre du placement de la compagnie XL Airways en redressement judiciaire. La période d'observation court jusqu'au 24 octobre. Les éventuels candidats ont jusqu'au samedi 28 septembre à midi pour déposer des offres de reprise. "Nous n'avions pas d'autre choix, après une bataille concurrentielle atroce avec le pavillon étranger à la France, c'est une vraie résistance. On va se battre encore dans les jours qui viennent et nous avons cinq jours pour faire un miracle", a déclaré Laurent Magnin devant la presse au sortir de l'audience qui s'est déroulée à huis clos.

"Je rappelle et c'est très au-delà de XL Airways que chaque compagnie qui tombe n'est pas capable de rembourser ses clients. 32 faillites en Europe cette année et aucune des compagnies n'a remboursé ses clients. Il faut immédiatement le débat de la protection des consommateurs sur l'aérien (...) Il faut tout faire pour dans les jours qui viennent le gouvernement nous aide à trouver des solutions. Il y a des possibilités de concentration dans l'aérien pour sauver les emplois et les clients. Je le dis publiquement les deux problèmes qu'a rencontré Aigle Azur et XL Airways ne sont que le début".

Concernant les discussions avec Air France, Laurent Magnin a déclaré : " Nos actionnaires ont fait une proposition au groupe Air France qu'il ne m'appartient pas de commenter. Le temps de la sagesse est venu. Il faut que dans les quarante huit heures, le gouvernement, les équipes de Ben Smith, mes actionnaires évaluent s'il y a une capacité ou non de sauvetage de la compagnie XL Airways".

Retrouver toutes les informations concernant le dossier XL Airways dans la prochaine édition d'Air&Cosmos (n°2657, à paraître le vendredi 27 octobre)