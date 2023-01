Xiamen Airlines prend livraison de son premier Airbus A321neo

Xiamen Airlines reçoit son premier Airbus A321neo

Xiamen Airlines a débuté l'année 2023 en prenant livraison de son premier Airbus A321neo. Le premier A321neo a rejoint la flotte après être arrivé dans la province chinoise de Fujian, ce qui en fait le premier Airbus de la flotte de Xiamen Airlines. Cette livraison fait suite à l'annonce, en 2022, d'une importante commande de jets Airbus et constitue le premier passage à une flotte mixte d'appareils Boeing et Airbus.

...Xiamen Airlines diversifie sa flotte avec des avions Airbus et Boeing

Xiamen Airlines a été créée en 1984 et opère depuis lors avec une flotte entièrement composée de Boeing. Xiamen Airlines possède actuellement 143 appareils Boeing actifs dans sa flotte. La flotte comprend principalement des appareils des familles Boeing 737 et 787. Bien que la flotte n'ait pas beaucoup augmenté au cours des dernières années, Xiamen Airlines a passé une commande pour des livraisons supplémentaires de Boeing 737 MAX en plus de la commande d'Airbus. L'Airbus A321neo loué par Xiamen Airlines comportera 8 sièges en classe affaires et 200 en classe économique et sera utilisé sur plusieurs lignes en Chine une fois intégré à la flotte de la compagnie aérienne.

Xiamen Airlines a décidé de diversifier sa flotte en y ajoutant des avions Airbus, probablement en raison de contraintes de capacité dans sa flotte actuelle composée principalement d'appareils Boeing, et des problèmes de commandes de Boeing. 19 appareils de la flotte de B737 sont stockés et que 22 autres appareils de ce type sont en commande.

Le marché de l'aviation en Chine se redresse

Le marché de l'aviation en Chine se redresse progressivement et, avec l'assouplissement des restrictions sur les voyages COVID-19, le marché devrait continuer à croître. Cela inclut les passagers internationaux, après les sévères restrictions imposées au cours des dernières années.

La commande annoncée en septembre 2022 portait sur 40 familles d'appareils A320neo, et comme l'assemblage se fait désormais en Chine, Airbus a augmenté la capacité de la ligne de production et prévoit que les coûts de livraison globaux seront moins élevés pour les clients de la région, en particulier pour les compagnies aériennes chinoises.