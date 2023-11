Xiamen Airlines commande des CFM Leap-1A pour motoriser 40 Airbus

Xiamen Airlines et CFM International ont signé le 6 novembre 2023 un accord pour l'achat de moteurs Leap-1A, destinés à équiper ses 15 A321neo et 25 A320neo, ainsi que des moteurs de rechange. CFM International a également signé un contrat de services pour les flottes Leap-1B et CFM56-7B de la compagnie aérienne.