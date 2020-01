Wright Electric lance le développement d’un moteur pour un avion électrique de 186 places

Wright Electric développe des systèmes électriques à l'échelle du mégawatt, qui seront nécessaires au vol de son avion électrique commercial de 186 sièges baptisé Wright 1. Pour y parvenir, la start-up américaine construit un moteur électrique de 1,5 MW, ainsi qu’un onduleur de 3 kilovolts. Ce moteur constituera la centrale d’alimentation du système électrique du Wright 1.

Actuellement en cours de discussion avec BAE Systems au sujet des commandes de vol et des systèmes de gestion de l'énergie, Wright Electric a l'intention de procéder à des essais au sol de son moteur dès 2021, puis à des essais en vol en 2023. Lors d'un événement organisé par l’entreprise le 30 janvier à New York City, Wright Electric a donné un aperçu en avant-première de son moteur et de sa turbine.

Wright Electric effectuera des essais aérodynamiques sur son fuselage, qui serviront de base à la conception du système de propulsion. La société prévoit l'entrée en service du Wright 1 en 2030. De nombreuses agences gouvernementales aux États-Unis financent la recherche dans le domaine de l'aviation électrique, notamment la Nasa et l'AFRL (Air Force Research Laboratory).