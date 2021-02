Wizz Air ouvrira une ligne Sarajevo/Beauvais-Tillé en mai prochain

La compagnie hongroise à bas coûts Wizz Air vient d'annoncer le lancement d'une ligne Sarajevo-Paris/Beauvais, à compter du 22 mai 2021, à raison de deux vols par semaine. La ligne sera la quinzième ligne opérée par Wizz Air opérée au départ de l'aéroport picard.

Douze bases ouvertes en 2020 pour Wizz Air

Ce lancement, pour lequel les réservations sont déjà ouvertes, est concomitant avec l'ouverture du nouvelle base par Wizz Air à Sarajevo, la deuxième de Bosnie-Herzégovine après celle de Tuzla. A partir du 20 mai 2021, la compagnie low cost hongroise y basera un Airbus A320 pour pouvoir y réaliser des liaisons en étoile. En plus de Beauvais, Wizz Air prévoit d'ouvrir des lignes vers Charleroi, Memmingen, Londres-Luton, Eindhoven et Göteborg, toutes opérées deux fois par semaine et des liaisons vers Copenhague, Dortmund et Bâle-Mulhouse exploitées trois fois par semaine. Sarajevo sera la 38eme base opérée par Wizz Air, qui prévoit aussi d'ouvrir une base à Cardiff (Pays de Galles) à la fin du mois de mars 2021, avec un Airbus A321. Rappelons que Wizz Air a l'année passé lancé une très grande phase d'expansion au-delà de sa région historique de départ (Europe de l'Est et centrale) en ouvrant pas moins de douze nouvelles bases européennes en Norvège, au Royaume-Uni, et en Italie notamment.