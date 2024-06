Wisk se porte acquéreur de Verocel pour accélérer la certification de son ADAVe

Une question de logiciels

Alors que Joby Aviation a récemment annoncé sa suite logicielle, Wisk Aero a annoncé de son côté l'acquisition de Verocel, une société de vérification et de validation de logiciels. "L'expertise unique de Verocel en matière de certification de logiciels aérospatiaux de haute intégrité et de qualification d'outils de vérification et de validation jouera un rôle clé dans les efforts déployés par Wisk pour certifier son taxi aérien électrique autonome de génération 6", a commenté Wisk.

Une expertise approfondie

Au cours des 25 dernières années, l'équipe de Verocel a dirigé la vérification et la validation (V&V) de produits logiciels au sein de l'industrie aérospatiale. "L'équipe possède une expertise approfondie de la norme DO-178C et est membre des comités de normalisation de l'industrie pour les logiciels de haute intégrité, y compris le comité spécial de la RTCA, le groupe de travail de l'EUROCAE et le groupe de travail sur les propriétés globales de la FAA. En outre, l'ensemble d'outils qualifiés de Verocel - VeroTrace - fournit une base de référence pour la définition des exigences de certification des logiciels, le suivi et les soumissions à la FAA. Cette expertise spécialisée crée une capacité durable chez Wisk qui soutient à la fois la certification des avions de la génération 6 et les futurs développements logiciels de The Boeing Company", ajoute-t-on chez Wisk.

La certification en vue

"Le développement de logiciels de haute intégrité est essentiel pour notre mission de certification d'un aéronef électrique autonome, la V&V représentant une part importante de l'effort total de certification des logiciels ", a déclaré Brian Yutko, PDG de Wisk. "L'équipe spécialisée et talentueuse de Verocel apportera avec elle une expérience et une rigueur approfondies, contribuant à accélérer notre projet de certification autonome qui est déjà bien avancé", ajoute Brian Yutko.

WAAS

Verocel a été fondée en 1999 et a travaillé sur plus de 160 projets pour plus de 25 clients, y compris des travaux antérieurs avec Boeing. Verocel développe et produit également les ordinateurs de sécurité pour le Wide Area Augmentation System (WAAS) littéralement Système d'Augmentation de Zone, un système de navigation aérienne qui améliore la précision et l'intégrité du GPS pour permettre aux avions de naviguer en toute sécurité partout dans le monde aujourd'hui. Plus de 50 ingénieurs logiciels, basés tant à Westford (Massachusetts) qu'à Poznan (Pologne), vont ainsi rejoindre Wisk grâce à cette acquisition.

Accélérer le programme de certification de la génération 6

"Wisk est un alignement parfait pour Verocel, à la fois à long terme et à court terme" a déclaré Jim Chelini, Président de Verocel. "Non seulement c'est l'occasion d'appliquer directement notre expertise à la certification d'une technologie révolutionnaire, mais c'est aussi une opportunité pour Verocel d'exceller au sein de Wisk et de l'écosystème plus large de Boeing sur le long terme." Verocel va permettre d'accélérer le programme de certification de la génération 6 de Wisk. Début juin, le constructeur a notamment procédé aux essais en soufflerie, dans la soufflerie de décollage et d'atterrissage verticaux/courts de Boeing (BVWT) située dans les environs de Philadelphie, en Pennsylvanie. Cette soufflerie est spécialement conçue pour tester les rotors et les hélices.