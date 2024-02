Wisk et la ville de Sugar Land au Texas s'associent pour les taxis aériens urbains

Sugar Land pour introduire la mobilité aérienne dans la région du Grand Houston

Wisk Aero et la ville de Sugar Land, au Texas, ont conclu un partenariat visant à introduire la mobilité aérienne avancée autonome dans la région du Grand Houston. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Wisk et Sugar Land identifieront et évalueront un site sur l'aéroport régional de Sugar Land pour le développement d'une infrastructure avec vertiport qui permettrait les opérations de taxi aérien autonome de Wisk. Ce partenariat initial jettera les bases et servira de passerelle pour la mise en place d'un réseau plus vaste dans la région du Grand Houston.

Une forte croissance

"La région du Grand Houston connaît l'une des plus fortes croissances démographiques du pays, ce qui nécessite des moyens nouveaux et efficaces pour se déplacer dans la région", a commenté Brian Yutko, PDG de Wisk. "L'emplacement stratégique de Sugar Land dans la région du Grand Houston en font un partenaire idéal pour nous et un partenaire qui se positionne de manière unique dans le lancement de services de taxis aériens", a-t-il ajouté.

Partenariat

Wisk et Sugar Land s'engageront dans un certain nombre d'activités pour faire avancer l'objectif général du partenariat. Wisk fournira des conseils sur les besoins techniques pour les opérations ADAVe (eVTOL) autonomes, y compris l'infrastructure, la formation, les procédures opérationnelles au sol et les plans d'expansion potentielle du site. Sugar Land se concentrera sur l'intégration de la mobilité aérienne avancée autonome dans ses plans à long terme, sur la promotion de l'engagement communautaire et sur l'établissement d'une politique opérationnelle, notamment en ce qui concerne l'autorisation des infrastructures et les niveaux de bruit.

Développer l'écosystème de parties prenantes

Ensemble, les deux organisations étudieront la possibilité d'intégrer des installations de maintenance et de formation à Sugar Land, et engageront les parties prenantes locales et régionales à développer des itinéraires qui relient Sugar Land à la région du Grand Houston, comme le centre-ville de Houston et le système aéroportuaire de Houston. Wisk a passé les 18 derniers mois à développer activement un écosystème de parties prenantes et de relations locales qui joueront un rôle essentiel dans le cadre de ce nouvel accord et dans la réussite à long terme des futurs services de taxis aériens.