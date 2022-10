Wisk change radicalement de concept pour son taxi aérien urbain

"Génération 6"

Wisk Aero a dévoilé le 3 octobre 2022 le premier taxi aérien autonome, entièrement électrique, à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL en anglais) destiné au transport de quatre passagers. En tant qu'appareil de Wisk destiné au marché, le Generation 6 est le tout premier candidat à la certification de type par la FAA d'un eVTOL autonome.

12 années de recherche et de prototypage...

"En 2010, nous nous sommes mis en tête de trouver un moyen d'éviter le trafic et d'arriver plus rapidement à destination", a déclaré Gary Gysin, PDG de Wisk. "Cette inspiration s'est transformée en une mission visant à offrir des vols sûrs et quotidiens pour tout le monde. Au cours des 12 dernières années, nous avons poursuivi cette mission en développant cinq générations différentes d'aéronefs grandeur nature. Notre appareil de 6e génération est l'aboutissement d'années de travail acharné de notre équipe de pointe, des enseignements tirés de nos précédentes générations d'appareils, de l'engagement de nos investisseurs et de l'évolution et des progrès de la technologie."

...Soutenu par Boeing et Kitty Hawk Corporation

Wisk a été soutenu par deux leaders de l'aviation, Boeing et Kitty Hawk Corporation. Avec une approche multidimensionnelle (vol autonome sous surveillance humaine, conception simplifiée avec moins de pièces mobiles, systèmes entièrement redondants, absence de point de défaillance unique) Wisk espère dépasser les normes de sécurité aérienne actuelles, qui prévoient une chance sur un milliard d'avoir un accident.

Une approche multi-facettes

L'approche multi-facettes de Wisk, le premier vol autonome, comprend les éléments suivants : l'exploitation de la même technologie éprouvée qui représente plus de 93 % des fonctions de pilotage automatisé sur les vols commerciaux actuels. S’ajoutent des technologies nouvelles et innovantes telles que des capacités améliorées de détection et d'évitement, des capteurs, etc. Le logiciel de prise de décision de Wisk, basé sur la logique et les procédures, fournit des résultats fiables et déterministes. Enfin, des superviseurs multi-véhicules assureront une surveillance humaine de chaque vol et auront la capacité d'intervenir si nécessaire.