Wisk Aero sélectionne le système de navigation inertielle SkyNaute de Safran

Le système de navigation inertielle de Safran retenu par Wisk Aero...

Wisk Aero a sélectionné le système de navigation inertielle SkyNaute Safran Electronics & Défense pour son taxi aérien autonome et entièrement électrique (ADAVe ou eVTOL) de génération 6. Basé sur une technologie brevetée par Safran, le gyroscope à résonateur hémisphérique HRG Crystal, SkyNaute combine haute performance et fiabilité, dans le facteur de forme le plus compact du marché. Le système de navigation inertielle hybride SkyNaute est conçu pour assurer la trajectoire précise du taxi aérien autoguidé de génération 6 de Wisk, pendant toutes les phases de vol.

...Pour son taxi aérien de génération 6

Depuis 2010, Wisk a développé plusieurs générations d'avions et effectué plus de 1 600 vols d'essai. En 2023, Wisk est devenue une filiale à part entière de Boeing. L'aéronef de génération 6 de Wisk est un taxi aérien ADAVe (eVTOL) autonome, entièrement électrique, à quatre places, conçu pour le transport de passagers. L'approche adoptée est de type à multiples facettes - notamment le vol autonome sous surveillance humaine, une conception simplifiée avec moins de pièces mobiles, des systèmes entièrement redondants et aucun point de défaillance unique - l'aéronef de Wisk est conçu pour atteindre ou dépasser les normes aéronautiques les plus élevées possibles.