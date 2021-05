Webinar : Nettoyage sûr, durable et fiable pour l'industrie aérospatiale

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Participez à notre webinaire gratuit le mercredi 19 mai 2021, de 10h30 à 11h30.

Les fluides de spécialité 3M™ Novec™ présentent de nombreux avantages techniques et économiques pour le nettoyage de pièces aéronautiques. La gamme de fluides 3M Novec a été développée pour remplacer de manière économique les solvants hautement réglementés, sans compromettre les exigences du nettoyage. Ces solvants à utiliser en toute sécurité ont été largement recommandés par les principaux utilisateurs finaux de l'industrie aérospatiale car ils sont conformes aux normes internationales.

Lorsque les fluides 3M Novec sont utilisés sur les équipements appropriés, la durée des cycles de nettoyage, y compris le séchage, la consommation de solvants et les émissions sont considérablement optimisés.

Rejoignez-nous pour une présentation gratuite et complète sur la façon dont cette solution optimisée peut améliorer vos processus de fabrication et de maintenance. Le webinaire se déroulera en anglais et sera suivi d'une séance interactive de questions-réponses.

Quand : Mercredi 19 mai 2021, de 10h30 à 11h30