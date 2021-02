Washington tenté par une dyade nucléaire ?

La longue carrière du Minuteman

Entré en service en 1970, le LGM-30G Minuteman III est un ICBM (Inter Continental Ballistic Missile) d’une portée de 13 000 kilomètres. Dotés d’une charge thermonucléaire unique (W-87 ou W78), il constitue le seul vecteur terrestre de l’arsenal nucléaire américain. Récemment modernisé, ses 400 exemplaires opérationnels sont aujourd’hui basés dans les silos du Dakota du Nord, du Montana et du Wyoming.

Le futur Ground-Based Strategic Deterrent

Le remplacement des ICBM Minuteman-III modernisés a été lancé au travers du programme Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD). Ce nouveau lanceur produit par Northrop Grumman devrait entrer en service à la fin de la décennie 2020. Pas moins de 666 lanceurs, dont 400 déployables seraient produits pour un coût estimé à 100 milliards de dollars. Il s’agirait donc d’un remplacement à iso-périmétre en application des limitations prescrites par le Traité New Start, et cela pour une durée de service actif qui pourrait se prolonger jusqu’en 2075. Le GBSD sera initialement doté d’armes W87 et d’un corps de rentrée Mk21, les deux seront modernisés au standard W87-1/Mk4A. Le coût total du cycle de vie est évalué à 263,9 milliards de dollars.

Vers une dyade stratégique ?

Toutefois, le GBSD risque de connaître une trajectoire mouvementée. S’il a obtenu le soutien du Pentagone, ses opposants sont de plus en plus nombreux. Considérant les ICBM terrestres non adaptés aux menaces futures, de nombreux responsables politiques et militaires soumettent l’idée d’une ultime prolongation des Minuteman avant de pivoter à partir de 2050 vers une composante nucléaire exclusivement aérienne et navale. C'est à Joe Biden que reviendra la décision finale.