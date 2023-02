Vueling va exploiter 52 lignes vers ou au départ de France cet été

La compagnie low cost espagnole Vueling continue à se développer sur le marché français. En 2022, le transporteur proposait aux voyageurs français une cinquantaine de lignes dont 39 routes supplémentaires par rapport à 2019.

Un passager sur trois voyageant entre la France et l'Espagne vole sur Vueling

Pour 2023, Vueling opérera vers et au départ de la France un total de 52 lignes pendant la saison estivale, vers 13 pays au départ de 7 aéroports : Paris-Orly, Paris-CDG, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Nantes. 36 lignes seront opérées au départ de Paris-Orly, 6 depuis Paris-CDG et 10 depuis des aéroports régionaux français. Depuis Paris-Orly, Vueling ajoutera trois lignes à son programme estival : Le Caire, Marrakech et Reus.

Vueling annonce que, sur la route Barcelone-Paris-Barcelone (tous aéroports confondus), un passager sur deux vole dans ses appareils. De même, un passager sur trois voyageant depuis la France vers l'Espagne choisit Vueling. Au global, la low cost espagnole prévoit d'opérer en 2023 plus de 300 lignes vers plus de 100 destinations. La compagnie opère une flotte de 125 Airbus A319, A320, A320neo et A321.