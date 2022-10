Vueling obtient le niveau 2 de la certification environnementale IATA

La compagnie low cost espagnole Vueling vient d'obtenir le certificat environnemental IATA de niveau 2 (IEnvA ou "IATA Environnemental Assessment). Vueling, qui avait obtenu le niveau 1 en 2020, avait été la première compagnie low cost au monde à obtenir cette distinction. Le programme volontaire de certification environnementale IATA est un système utilisé pour évaluer de manière indépendante les performances environnementales des compagnies aériennes et permet d'accompagner ces dernières dans une démarche d'amélioration continue. Cette certification confirme que Vueling a mis en place un système de management environnemental entièrement certifié par cet organisme et qui est en accord avec le système de gestion environnemental ISO 14 001.

Objectif zéro émission en 2050

Vueling, qui fait partie du groupe IAG, partage l'objectif de montrer la voie en matière de durabilité au sein du secteur aérien mondial. C'est pourquoi l'entreprise développe toutes ses actions dans le cadre du programme Flightpath Net Zero, à travers lequel elle s'est fixée comme objectif d'atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Au delà de l'accomplissement de la deuxième étape de la certification, Vueling a impulsé en 2022 plusieurs initiatives qui font partie de son programme de durabilité. Il s'agit notamment de la numérisation de tous les documents de vol, de la mise en oeuvre d'un processus de tri sélectif dans le but de recycler 100% des déchets à bord, et de l'utilisation quotidienne de carburant durable grâce à la contribution volontaire que les passagers peuvent apporter au moment de leur réservation et à laquelle Vueling s'aligne.