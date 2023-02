Vueling lance une campagne de recrutement de PNC

Vueling, une compagnie appartenant au groupe IAG, lance une importante campagne de recrutement pour accompagner ses ambitions commerciales en France et recrute du personnel navigant commercial, en CDI.

Afin d’être sélectionnés pour participer aux journées de recrutement en février et mars, les candidats devront s’inscrire sur ce lien : https://careers.vueling.com/jobs/2355857-cabin-crew-assessment-day paris. Les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus, titulaires du baccalauréat ou diplôme équivalent, ayant un permis de travail français, n’ayant pas de casier judiciaire et parlant couramment l’anglais. La connaissance d'autres langues telles que l'espagnol ou l’italien est un plus. Les candidats doivent disposer d’un Certificat de membre d’équipage de cabine européen (CCA européen) ainsi que d’un Certificat médical pour le personnel naviguant (EASA Classe 2).

Seules les personnes n’ayant pas participé à un processus de sélection Vueling au cours des six derniers mois peuvent candidater à celles-ci. Si plusieurs postes sont ouverts en même temps, le candidat ne devra postuler qu'à un seul d'entre eux ou verra sa candidature être automatiquement éliminée. Les candidats sélectionnés devront avoir une attitude proactive envers les passagers afin de garantir la meilleure qualité du service à bord, une disponibilité géographique pour travailler dans n'importe quelle base française Vueling et une flexibilité et adaptation des horaires.

Les candidats ayant une expérience antérieure dans le secteur de l'aviation en tant que personnel navigant commercial devront être en mesure de fournir la preuve de leurs heures de vol.