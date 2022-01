Vueling augmente encore son offre au départ d'Orly

Dopée par les créneaux horaires qu'elle a pu récupérer suite à la libération partielle de slots qui a été opérée par Air France, Vueling continue à se développer à Orly et proposera pour la saison estivale (du 26 mars au 29 octobre 2022) un total de 50 lignes directes au départ de l'aéroport du sud-est parisien. A titre de comparaison, elle n'opérait que 11 lignes directes au départ d'Orly pendant la saison estivale 2019. A noter que la compagnie espagnole lancera cet été deux nouvelles destinations au départ de l'aéroport parisien : Kiev (Ukraine) et La Palma (Canaries). Au total, Vueling proposera donc d'Orly des lignes vers l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Norvège, l'Irlande, l'Allemagne, le Portugal, Malte, la République Tchèque, l'Ukraine et le Maroc.

120 destinations dans 30 pays

En plus de ses liaisons au départ d'Orly, Vueling confirme sa présence sur cinq autres aéroports français : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice. La compagnie low cost espagnole y proposera un total de 14 liaisons directes, sous réserves de restrictions de mobilité que les gouvernements des destinations en question pourraient éventuellement mettre en place. Au total, dans l'ensemble de son réseau, Vueling proposera cet été un total de 120 destinations dans plus de 30 pays, renforçant ainsi son nombre de fréquences global mais avec des capacités équivalentes à celle de la saison été 2019.

Plusieurs outils sanitaires

A noter que, pour permettre au plus grand nombre de passagers de pouvoir emprunter ses lignes, Vueling propose diverses solutions numériques tenant compte des exigences sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. La low cost espagnole utilise notamment le "Health Pass", qui permet aux passagers d'envoyer les documents nécessaires pour validation avant le vol. Il n'est ainsi pas nécessaire de présenter ses documents avant le vol. Le "Health Pass" est disponible sur plus de 200 liaisons (plus de 60% du réseau Vueling). Par ailleurs, en collaboration avec Aena (le principal gestionnaire espagnol d'aéroports), Vueling a développé un pilote d'embarquement biométrique à l'aéroport de Barcelone, plus précisément sur la liaison Barcelone-Malaga. Enfin, Vueling a été la toute première compagnie low cost du monde à proposer le IATA Travel Pass, qui est désormais disponible sur 26 liaisons.