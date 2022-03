Votre nom vers la Lune

Objectif Lune

Evadons-nous un peu en ces temps particulièrement troubles…

Bon an, mal an, le premier vol du superlanceur SLS (Space Launch System) de la Nasa et du vaisseau lunaire Orion (équipé du module de service européen ESM) approche : on parle désormais du 17 mars pour le premier transfert vers le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy, en Floride, puis du mois de mai pour le décollage, avec une fenêtre de tir s’ouvrant le 7 et se refermant le 21.

La mission Artemis 1 (sans équipage) s’élancera alors vers la Lune pour une mission contournant cette dernière, d’une durée de 26 jours.

Votre nom à bord

Pour l’heure, dans le cadre de l’opération « Faites voler votre nom autour de la Lune ! » similaire à celles désormais organisées à chaque lancement de grandes missions d’exploration, la Nasa propose à tout un chacun de s’inscrire en ligne pour ajouter son nom sur un lecteur flash qui sera embarquée à bord de la mission Artemis 1.

Obtenez votre carte d’embarquement sur https://www.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/