VoltAero signe une commande avec HM Aerospace de Malaisie pour 30 Cassio 330

15 Cassio 330 et 15 options

VoltAero a franchi au Salon du Bourget édition 2025 une étape commerciale importante avec la signature d'un accord portant sur 15 avions hybrides électriques Cassio 330 et une option pour 15 autres appareils, qui seront acquis par HM Aerospace Sdn Bhd pour la formation des pilotes dans la plus grande académie de pilotage de Malaisie, après certification EASA et validation par les autorités de l'aviation civile malaisiennes.

Une nouvelle dimension au carnet de commandes de VoltAero

Cet accord apporte une nouvelle dimension au carnet de commandes de VoltAero pour ses avions hybrides électriques Cassio en élargissant leur utilisation – en collaboration avec le groupe Halim Mazmin – au rôle essentiel de formation des pilotes professionnels, et en l'étendant à la région Asie-Pacifique, où les pilotes sont très demandés. Il établit également une relation stratégique avec le groupe Halim Mazmin, dont les activités couvrent le transport maritime, l'aviation, l'éducation, l'hôtellerie et le tourisme. Cette relation conduira à la création d'un écosystème au service du secteur de l'aviation hybride électrique en Malaisie et dans toute la région Asie-Pacifique.

Plus de 280 commandes

Grâce à l'accord avec HM Aerospace, le carnet de commandes de VoltAero pour le Cassio s'est élargi à plus de 280 commandes, accords et engagements avec des clients axés sur les secteurs du transport aérien régional, de la mobilité aérienne et de l'aviation d'affaires. HM Aerospace a été fondée il y a 20 ans et l'académie a formé quelque 2 400 pilotes qui volent aujourd'hui pour de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde.

Une architecture hybride en série

Au cœur de la conception de production du Cassio 330 de VoltAero se trouve l'utilisation d'une architecture hybride en série, intégrant des moteurs électriques en nacelles « pousseurs » de chaque côté du fuselage arrière et un moteur thermique à l'intérieur de l'avion qui sert de prolongateur d'autonomie en rechargeant les batteries embarquées. Pendant le roulage, le décollage et les premières phases de vol, le Cassio 330 fonctionne avec une propulsion entièrement électrique pour un fonctionnement éco-efficace et silencieux. Le moteur thermique recharge les batteries pendant le vol de croisière, agissant ainsi comme un prolongateur d'autonomie.