VoltAero inaugure son usine d'assemblage final

VoltAero inaugure son usine à l'aéroport de Rochefort

L'inauguration de l'usine d'assemblage final et du siège social de VoltAero à l'aéroport de Rochefort marque aujourd'hui une nouvelle étape importante vers la certification et la production de la famille d'avions électriques-hybrides Cassio, qui ouvre une nouvelle ère de transport aérien régional durable. Situé à Saint Agnant, en Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce site de 2 400 mètres carrés est le principal centre de production et de livraison des avions de la famille Cassio, avec le soutien des services de conception, d'ingénierie, d'essais en vol et d'administration de VoltAero sur le site. Il est dimensionné pour l'assemblage de 150 avions Cassio par an à plein régime, avec le soutien de sites de production supplémentaires qui seront créés dans d'autres marchés géographiques clés.

Un système de propulsion électrique-hybride breveté

Lors de la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui, l'approche réaliste de VoltAero pour le développement, la certification et la production de sa famille d'avions Cassio a été soulignée par Jean Botti, PDG et directeur de la technologie de l'entreprise. « Nous répondons à la demande très importante du marché de relier des milliers de communautés et de régions dans le monde avec une mobilité aérienne régionale avancée réellement durable et efficace, tout en restant totalement compatible avec les infrastructures aéroportuaires et de contrôle du trafic aérien », a-t-il déclaré. « En outre, notre système de propulsion électrique-hybride breveté pour Cassio fournit la double source d'énergie nécessaire pour voler en toute sécurité, et est basé sur la technologie des batteries électriques disponible aujourd'hui ».

Une génération de pionniers depuis le Cri-Cri

Botti note que la région Nouvelle-Aquitaine est au cœur de l'e-aviation depuis 2008 - lorsque Botti et les membres de son équipe ont construit et fait voler les avions électriques pionniers Cri-Cri et E-Fan alors qu'ils travaillaient pour Airbus. VoltAero a ensuite développé son système de propulsion électrique-hybride, qui constituera le cœur fonctionnel de la famille d'avions Cassio, et qui a été validé sur l'avion banc d'essai Cassio S. « La présence de VoltAero ici souligne la capacité de la Nouvelle-Aquitaine à offrir des ressources pour le développement des compétences et des solutions de demain, ainsi qu'à attirer, guider et former des talents pour répondre aux défis de recrutement pour les nouveaux métiers du développement durable », a déclaré, Alain Rousset, Président de la Nouvelle-Aquitaine.



Une capacité de transport de cinq à douze personnes

L'installation bénéficie d'un accès direct à la piste de l'aéroport de Rochefort, d'une longueur de 2 280 mètres et d'une largeur de 45 mètres, ainsi que de la disponibilité des liaisons routières, ferroviaires et maritimes de la région. Son plan directeur prévoit un potentiel de croissance future, ainsi que la possibilité pour les fournisseurs et les prestataires de services de développer leur propre présence tout en soutenant la production de Cassio. « Avec la présence de VoltAero, nous nous réjouissons de l'évolution future d'un écosystème industriel pour l'aviation durable à l'aéroport de Rochefort et dans les environs », a déclaré Gérard Pons, président du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime. La famille d'avions électriques-hybrides Cassio se compose de trois versions pouvant accueillir de cinq à douze personnes, et qui sont conçues pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires/exploitants privés et commerciaux, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac).



La première version de production de VoltAero sera le Cassio 330

La première version de production de VoltAero sera le Cassio 330, avec une configuration intérieure de quatre/cinq sièges et fonctionnant avec une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 330 kilowatts. Il sera suivi par le Cassio 480 de six places avec une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 480 kilowatts, et le Cassio 600 - d'une capacité de 10/12 places avec une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts. Le concept de propulsion VoltAero est unique : l'avion Cassio utilisera les moteurs électriques Safran ENGINeUS pour une propulsion tout électrique pendant le roulage, le décollage, le vol primaire (si la distance parcourue est inférieure à 150 km) et l'atterrissage. La fonction hybride - avec le moteur à combustion interne de Kawaskai Motors - entre en jeu en tant que prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. De plus, cet élément hybride sert de solution de secours en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable sécurité intégrée. En intégrant le système de propulsion électrique-hybride breveté de VoltAero dans la cellule spécialement conçue par l'entreprise, l'avion Cassio offrira des performances supérieures d'un ordre de grandeur à celles de la concurrence actuelle et des coûts d'exploitation nettement inférieurs.