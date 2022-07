VoltAero appelle à une coordination accrue des autorités de navigabilité européennes sur les avions électriques

Un report de vols de démonstration dû...

Cet appel fait suite au report forcé des vols de démonstration prévus pour l'avion électrique-hybride Cassio de VoltAero aux Pays-Bas, qui devaient promouvoir une aviation régionale hautement durable dans les régions néerlandaises. Le report était dû à des différences dans la reconnaissance de la manière dont les avions expérimentaux et/ou prototypes sont enregistrés - et acceptés - par les autorités de navigabilité en France (pays d'origine de VoltAero, où son avion banc d'essai Cassio 1 est enregistré) et aux Pays-Bas (où les vols devaient avoir lieu).

...Au décalage entre réglementations française et néerlandaise

Lors des derniers préparatifs de ces vols pour le compte de l'initiative Power Up des aéroports régionaux néerlandais en juin, un décalage entre les réglementations aériennes française et néerlandaise est apparu. La réglementation néerlandaise stipule que seuls les aéronefs inscrits au registre des aéronefs civils sont autorisés à évoluer dans l'espace aérien et sur les aéroports néerlandais. En France, les avions expérimentaux tels que Cassio 1 ne sont traditionnellement pas enregistrés comme des avions normaux.

Power Up

Power Up est un consortium qui réunit des participants clés dans le cadre d'un partenariat d'apprentissage ouvert, avec pour objectif final d'introduire un transport aérien régional hautement durable aux Pays-Bas - et de l'étendre ensuite à d'autres régions d'Europe. Le groupement réunit quatre des aéroports du pays (l'aéroport d'Eindhoven, l'aéroport de Rotterdam-La Haye, l'aéroport de Groningen Eelde et l'aéroport de Maastricht Aachen) ainsi que le groupe Royal Schiphol, le Centre aérospatial néerlandais (NLR), KLM Royal Dutch Airlines et la société M3 Consultancy.

Incohérences

Une déclaration de l'autorité de navigabilité civile de la DGAC française concernant le statut de Cassio 1 a été fournie à la demande de VoltAero pour résoudre le problème, mais elle s'est avérée insuffisante pour que les autorités néerlandaises donnent à Cassio 1 l'autorisation de voler dans l'espace aérien néerlandais. Certains autres pays européens ont des réglementations qui prévoient une option légale pour autoriser les aéronefs non immatriculés à voler dans leur espace aérien. De telles incohérences entre les réglementations nationales pourraient constituer un défi majeur pour le développement de nouveaux avions durables, a déclaré Jean Botti, PDG et directeur de la technologie de VoltAero.

De la nécessité d'harmoniser les réglementations

"Il est déchirant de voir que les efforts conjoints de VoltAero et de Power Up ont été bloqués par ces incohérences", a ajouté Jean Botti. "Ce n'est pas seulement un problème pour nos vols de démonstration spécifiques - qui n'auraient impliqué que cinq jours de vol ; cela pourrait entraver l'évolution de l'industrie de l'aviation électrique dans son ensemble. Il est nécessaire de tester les nouvelles technologies par-delà les pays et les frontières. Nous appelons les décideurs politiques de toute l'Europe à travailler à l'harmonisation des réglementations afin de garantir que le développement d'une nouvelle technologie d'avion durable puisse se faire de la manière la plus efficace possible."

Un banc d'essai avec 10 000 km parcourus...

VoltAero développe une famille d'avions hybrides électriques-parallèles basés sur le groupe motopropulseur électrique-hybride exclusif de la société. Son banc d'essai Cassio 1 a fait l'objet d'évaluations aériennes approfondies depuis 2020 avec la chaîne cinématique électrique-hybride de 600 kilowatts à pleine puissance de VoltAero, enregistrant quelques 10 000 kilomètres lors de vols en France et vers le Royaume-Uni.

...En attente d'une campagne de démonstration en Hollande

La démonstration dans le pays avec Cassio 1 devait comporter 17 vols, permettant d'analyser les coûts opérationnels, les besoins en infrastructures au sol et le support technique pour l'utilisation future des avions de la famille Cassio par les opérateurs d'aviation commerciale. L'expertise avérée de VoltAero en matière d'avions électriques a conduit à sa sélection pour ces vols de démonstration, devenant ainsi la première entreprise à le faire dans le cadre de l'initiative Power Up. Jean Botti a déclaré que VoltAero reste tout à fait prêt à amener le Cassio 1 pour les vols de démonstration dès que l'avion sera accepté par les Pays-Bas.