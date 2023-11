Volotea va ouvrir une neuvième base française, à Brest

Le 8 novembre, la compagnie low cost espagnole Volotea a annoncé l'ouverture prochaine de sa neuvième base française et sa vingtième base européenne à l'aéroport de Brest-Bretagne.

400 000 sièges proposés en 2024

Dès avril 2024, Volotea basera sur l'aéroport breton un Airbus A320, ouvrant la voie à la création d'une trentaine d'emplois directs et 170 emplois indirects. La compagnie aérienne prévoit pour l'année prochaine la plus haute capacité de son histoire à l'aéroport de Brest-Bretagne, avec près de 400 000 sièges proposés (+200% par rapport à 2023), 20 destinations contre 7 actuellement et trois nouveaux pays desservis (Italie, Grèce et Portugal). Quatre routes exclusives seront proposées au départ de Brest à partir d'avril 2024 : Athènes (20 000 sièges disponibles, deux vols par semaine), Barcelone (26 000 sièges disponibles, deux vols par semaine), Faro (21 000 sièges, deux vols par semaine) et Palerme (21 000 sièges, deux vols par semaine).

7 destinations connectées à Brest actuellement

Depuis ses débuts en 2013, Volotea a transporté plus de 660 000 passagers au départ ou vers Brest. Sur l'année 2023, Volotea propose jusqu'à la fin de l'année un total de près de 126 000 sièges, soit une augmentation de 95% par rapport à l'année précédente. 30% des lignes sont consacrées aux destinations insulaires. Actuellement, Volotea connecte Brest avec sept destinations : Ajaccio, Bastia, Figari, Montpellier, Marseille, Nice et Palma de Majorque. Leur taux de remplissage moyen est de 95%.