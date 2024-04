Volotea renforce son réseau au départ de Lille-Lesquin

La compagnie low cost espagnole Volotea lancera à partir du 10 novembre 2024 une seconde liaison vers le Maroc au départ de l'aéroport de Lille-Lesquin. La compagnie exploitera tous les dimanches une ligne vers Agadir. Plus de 7 500 sièges sont déjà accessibles à la vente sur le site internet de Volotea.

Capacités en hausse de 10% en 2024

Avec cette nouvelle route marocaine, Volotea renforce sa connectivité des capitales régionales européennes, marquant la 30eme route depuis l'aéroport de Lille-Lesquin. La ville nordique est reliée à 8 pays (France, Espagne, Grèce, Italie, Croatie, Bulgarie, Maroc et Portugal). Les sièges disponibles au départ de Lille-Lesquin pour l'année 2024 s'élèvent à 617 000, enregistrant une croissance de 5% par rapport à l'année précédente.

Volotea dessert 110 aéroports et est basé dans 21 villes européennes de taille moyenne donc neuf en France (Bordeaux, Brest (depuis cette année), Lille, Lyon, Lourdes, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse). Cette année, Volotea exploitera au total près de 450 routes, avec plus de la moitié en exclusivité. Elle proposera un total de 12,5 millions de sièges, soit une croissance de 10% par rapport à 2023. Elle exploite une flotte de 44 Airbus A319 et A320.