Volotea ouvre une septième base française à Lille

Le 1er avril, la compagnie espagnole Volotea ouvrira sa septième base française à Lille, après Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille et Lyon. Elle y lancera cinq nouvelles destinations qui seront annoncées ultérieurement et opérées à partir du mois de mai. Volotea deviendra ainsi la première compagnie à Lille en termes de nombre de destinations. Elle est à Lille depuis dix ans et proposera en 2022 trois fois plus de destinations qu’en 2012. En dix ans, Volotea a transporté près d'un million de passagers au départ et vers Lille. Et cette année, elle proposera plus de 490 000 sièges au départ et vers sa nouvelle base française, et prévoit la création de plus de 30 emplois directs et de 25 emplois indirects sur le territoire lillois.

18 bases en Europe

En 2022, Volotea prévoit un développement historique en Europe. La France représente à présent 49% de l’activité de Volotea, qui prévoit d’ouvrir une deuxième nouvelle base au cours de l’année. Volotea proposera au départ et vers la France un total de plus de 5 millions de sièges, soit une hausse de plus de 54% par rapport à 2019. Volotea dispose à présent d'un total de 18 bases européennes, dont sept en France : Alghero, Asturies, Athènes, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Gênes, Hambourg, Lyon, Marseille, Nantes, Naples, Olbia, Palerme, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone. Elle dessert plus de 100 villes à travers 15 pays, dont l'Algérie qui a été lancée en décembre dernier depuis la France.