Volotea inaugure sa neuvième base française à l'aéroport de Brest-Bretagne

Le 18 avril, la compagnie low cost espagnole Volotea a annoncé l'ouverture officielle de sa neuvième base française à l'aéroport de Brest-Bretagne. Depuis ses débuts sur la plateforme bretonne en 2013, la compagnie aérienne a transporté environ 700 000 passagers depuis et vers Brest. Cette année, Volotea prévoit la plus haute capacité de son histoire avec plus de 355 000 sièges disponibles (+ 188 % vs. 2023) dont 35 % sont dédiés à la connectivité insulaire, renforçant ainsi les liens entre les îles et le continent. Depuis le début de l'année, la compagnie enregistre un taux de remplissage de 90 % sur ses vols au départ et vers Brest Bretagne, preuve de la pertinence de son offre de routes et de la confiance des passagers envers ses services.Pour soutenir cette croissance, la compagnie a basé un appareil Airbus A320 et créé une trentaine d’emplois directs et près de 170 indirects, permettant de jouer un rôle économique et social important dans la région.

La France représente 60% de l'activité de Volotea

En 2024, Volotea propose un total de 18 destinations au départ de Brest vers 5 pays (France, Espagne, Portugal, Italie et Grèce). Cet hiver, Volotea lancera une nouvelle liaison vers Strasbourg. 12 000 sièges proposés les jeudis et dimanches pour des départs à partir du 7 novembre prochain sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Volotea et sur l’ensemble des canaux de distribution.

La compagnie consolide sa présence en France, son premier marché, représentant plus de 60 % de son activité. Cette année, elle ambitionne en France une offre historique de près de 7,5 millions de sièges et atteint aujourd’hui plus de 270 liaisons (+100 depuis 2019), dont 55 % sont sans concurrence. Son ancrage lui permet aujourd’hui d’être leader sur les liaisons domestiques en France. Dans cette logique de croissance, Volotea entend jouer un rôle économique et social important en France dans les 9 bases où elle est présente (Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Lourdes et Brest) avec plus de 900 emplois directs cette année.

12 ans après sa création, elle vient de célébrer, en avril, le cap des 60 millions de passagers transportés, illustrant la pertinence de son modèle basé sur la connectivité des villes de petite et moyenne taille en Europe.