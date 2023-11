Volotea gonfle son programme de vols au départ de Bordeaux pour 2024

Volotea poursuit son renforcement de capacités dans l'ensemble des aéroports français qu'elle dessert. Au départ de Bordeaux-Mérignac, la compagnie low cost espagnole proposera l'année prochaine une offre historique de 920 000 sièges, soit une croissance de 20% par rapport à cette année et de plus de 600% par rapport à 2012, l'année de son implantation.

Quatre destinations italiennes au départ de Bordeaux

La compagnie espagnole y proposera un total de 30 destinations vers sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Allemagne, Croatie et Algérie). Elle ajoutera l'année prochaine deux nouvelles destinations avec Palerme (Sicile), qui sera lancée le 12 avril prochain (21 000 sièges, avec deux fréquences hebdomadaires) et Vérone (Italie), lancée le 13 avril (13 000 sièges, avec deux fréquences hebdomadaires). Ces deux lignes viendront renforcer le réseau italien de Volotea au départ de la plateforme girondine, après les lancements cet hiver des liaisons vers Naples et Rome-Fiumicino.

La France, premier marché de Volotea

Depuis son implantation à Bordeaux en 2012, Volotea y a transporté 4,6 millions de passagers. Cette année, la compagnie espagnole y propose un total de 770 000 sièges (+50% par rapport à 2022), et y a enregistré un taux de remplissage moyen de 91% ces cinq dernières années. Pendant la saison estivale, Volotea a fait voyager 350 000 passagers, soit une augmentation de 36% par rapport à l'été 2022. Représentant près de 60% de son activité, la France est le premier marché de Volotea. La comgagnie espagnole y dispose de neuf bases (Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, et Brest à partir d'avril 2024). Pour l'ensemble de l'année 2023, l'offre en sièges de la compagnie en France est de 6,6 millions de sièges, avec 255 routes, dont près de la moitié sont exclusives, et 61 sont domestiques. Pour 2024, les capacités de Volotea en France atteindront un nouveau niveau historique de 13,5 millions de sièges.